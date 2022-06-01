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《跟騷法》今上路！最重關5年　侯友宜籲新北警落實執法

▲《跟騷法》今上路！最重關5年 侯友宜籲新北警落實執法。（圖／新北市警察局提供）

▲《跟騷法》今上路，侯友宜籲新北警落實執法。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

《跟蹤騷擾防制法》今（1日）正式上路，這部新法參考先進國家立法制度，確立「行為犯罪化」、「聚焦性別暴力案類」及「犯罪調查與即時保護併行」等立法原則，派出所員警、分局家防官與偵查隊偵查佐，擔負起新法最重要第一線的「保護鐵三角」的執法責任，未來若觸犯跟騷罪，最重可處五年以下有期徒刑。新北市長侯友宜上午也在市政會議中，聽取警察局長黃宗仁報告新法上路執行情況，同時要求警察局要「落實執法，保護被害人」。

根據警政署統計，台灣每年約8000件的跟騷案件，若將私下隱忍未報警案件也納入統計，顯示跟蹤騷擾犯行已不是少數個案，層出不窮的跟騷犯罪行為，除了衍生治安事件外，更讓許多女性民眾擔心害怕自己遇到恐怖情人及過度追求者。

▲《跟騷法》今上路！最重關5年 侯友宜籲新北警落實執法。（圖／新北市警察局提供）

▲新北市長侯友宜上午也在市政會議中，同時要求警察局要「落實執法，保護被害人」。

全新上路《跟蹤騷擾防制法》，當中的跟騷行為，是指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人「反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關」的8類行為，讓對方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。而跟騷八類行為包含：監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑等。

案例一
近期恐怖情人社會事件，像是南投5月初，一名自願役女士兵，向交往9年的男友提分手，不料，她的男友竟然趁女子父親，載她回營的時候，開車衝撞她，倒車2次輾壓，導致女子全身多處骨折，男子事後雖然被依殺人罪收押禁見，但女子經過多次開刀後，仍面臨下半身癱瘓的危險。

新北市婦幼警察隊長林子翔表示，犯嫌因為愛慕追求，不甘分手，反覆持續尾隨接近被害人，基本上已符合跟騷要件中「反覆持續」、「違反意願」、「性與性別有關」及「使被害人心生畏怖影響生活」，而他的行為也是八大類型中的「尾隨接近」及「過度追求」被害人，這種犯罪行為在6月1日跟騷法正式上路後，警方到場如果跟騷行為持續進行中，會依現行犯逮捕，加上他用行進中的車輛故意撞擊被害人，另外觸犯「加重跟騷罪」，屬非告訴乃論，警方除了開立書面告誡書外，也會建請檢察官向法院聲請羈押。

▲《跟騷法》今上路！最重關5年 侯友宜籲新北警落實執法。（圖／新北市警察局提供）

案例二
某知名男藝人因為對某女健身教練有好感，多次以不雅的言語及帶有性暗示的字眼傳送給女方，讓女子感到噁心及不舒服，這樣的舉動在6月1日以後，除了涉及性騷擾外，也會觸犯跟騷法。

許多人誤會「跟騷法」就是只有處罰「跟蹤尾隨」，但這是錯誤的觀念，跟騷法不侷限在「跟蹤」二個字，還包含「騷擾」，因此即便是利用手機通訊軟體傳送騷擾訊息、寄送物品糾纏對方、冒用對方個資訂購物品，這種也是屬於新法處罰的範疇，過去有少數男藝人自認長相帥氣，以為開黃腔騷擾粉絲都會買單，一旦出現持續騷擾的行為，就會成為跟騷法處罰的對象。

債主討債、徵信社跟監也來報案？
但對於新法上路，部分員警也憂心，即便是這段時間政府大力宣導，但還是會有民眾把不屬於跟騷法處罰的案件拿來向警方求助，要求依新法偵辦，其中像是遭債主討債、被徵信社跟蹤等等，這些與性與性別無關，自然不屬於跟騷法處罰的對象，這些案件仍得回歸到其他法律層面來討論。

▲《跟騷法》今上路！最重關5年 侯友宜籲新北警落實執法。（圖／新北市警察局提供）

遇到跟蹤騷擾 民眾該怎麼做？
新北市婦幼警察隊隊長林子翔說，民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻撥打110報警，但在能力範圍許可下，建議還是要做適度的蒐證，例如用手機拍攝對方跟蹤尾隨的畫面，或是錄下對方侮辱謾罵的對話，或是把傳送的不當訊息截圖保留下來，交給警方偵辦，也能成為定罪的證據!而警察機關受理跟蹤騷擾案件，就會開始調查、製作書面紀錄，並告知被害人得行使的權利，而經調查後認為行為人有犯罪嫌疑，就會開立書面告誡書。這裡的書面告誡，除了有警告行為人的意思外，如果行為人在書面告誡後二年內，再有「跟蹤騷擾行為」，被害人或檢警機關就可以向法院聲請保護令。

拿到保護令能夠保護甚麼？
而法院核發保護令可禁止跟蹤騷擾行為、命遠離特定場所一定距離，為了保護被害人的個資，法院也可以禁止行為人查閱被害人的戶籍資料。如果行為人有治療需要，法院也可以透過保護令，命行為人完成治療性的處遇計畫。如果行為人違背保護令上述的要求，還會構成違反保護令罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以下罰金。

執法鐵三角 教育訓練熟新法
為了因應跟騷法上路，強化第一線員警執法知能，新北市警局也針對婦幼保護鐵三角「家防官、偵查佐、基層員警」等人員進行教育訓練，除辦理研討會、講習及種子教官等訓練措施外，也邀請台北及新北地檢署的婦幼專責組主任檢察官，與各執行單位充分溝通、交換意見。讓員警熟悉跟騷法操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手。

▲《跟騷法》今上路！最重關5年 侯友宜籲新北警落實執法。（圖／新北市警察局提供）

保護被害人 杜絕跟騷安民心
侯友宜今天上午在市政會議中，聽取警察局長黃宗仁針對跟騷法上路後，員警的教育訓練、人力增補及應變小組等報告，黃宗仁也說，婦幼案件受輿論高度關注，因此要求警察局同仁必須具備同理心、提高敏感度、表現積極性、展現警察專業，全力落實新法的執行，充分保護市民安全。

侯友宜表示，對於數位性別暴力，像是私密照片、數位跟蹤等等，都是最新的犯罪態樣，他要求社會局及警察局要做好因應與預防，避免被害人受到二度傷害，他也肯定警察局對於跟騷法上路前的各項準備與應變，同時要求警方能落實執法、保護被害人。

▲《跟騷法》今上路！最重關5年 侯友宜籲新北警落實執法。（圖／新北市警察局提供）

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