考選部調整3項國考防疫措施　無法應試者15天內可全額退費

▲考選部6月起調整3項國家考試的應試限制及防疫措施。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部1日表示，考量考試公平性、應考人應試權益、參與考試人員健康安全，以及考選部與地方政府、試區學校的防疫量能等各種因素，考選部自6月起調整3項國家考試的應考限制及防疫措施，因規定無法應試者可檢具證明文件，在考試前後15天內向考選部申請全額退費。

考選部晚間發布新聞稿說明，因應中央流行疫情指揮中心更新「新冠肺炎疫情各種管制身分類型及防疫規定」，國家考試防疫措施必須配合調整。考選部分別邀請感控防疫專家、協助辦理國家考試的各縣巿政府，以及衛福部、教育部代表共同研商調整國家考試防疫措施。

考選部說，考量考試公平性、應考人應試權益、參與考試人員的健康安全，以及考選部與地方政府、試區學校的防疫量能等各種因素，考選部自今年6月起調整3項國家考試的應考限制及防疫措施。

一、應考人若有以下情形之一者，於限制不得外出期間均不得到場應試，且嚴禁進入試區：（1）確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離（含居家照護）；（2）為指揮中心發布之具感染風險民眾追蹤管理機制之「居家（或集中）隔離」、「居家（或集中）檢疫」、「自主防疫（3+4之4及0+7之7）2日內快篩陽性」。

二、「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，可參加國家考試，並安排於備用試場應試。

三、增加各試區備用試場種類及數量，提高試區護理人員、備用試場監場人員之人力配置。

四、依衛生主管機關規定受防疫管制的應考人，應主動提前通知考選部。考選部亦會將名單與指揮中心「確診」、「居家隔離」、「居家檢疫」名單加強勾稽比對至考試結束。請應考人確實遵守防疫規定，如有違反之情事，除依試場規則之規定予以扣考、扣分或不予計分外，並以傳染病防治法規定依法告發。

五、舉行考試第一天須繳交健康關懷表，請應考人誠實填列。

六、提供試區用餐隔板，應考人於試場內用餐者一律使用隔板，且於指定處所固定座位用餐，並注意座位間距。避免移動及非必要之接觸、交談，用餐完畢立即戴好口罩。備用試場應考人不得外出用餐；試區提供有代訂便當服務。

七、監場人員依不同試場有適宜的防護設備，一般試場監場人員執行監場工作時，須正確配戴口罩、防護面罩及使用酒精消毒雙手；備用試場監場人員則必須正確配戴口罩、穿戴簡易型隔離衣、防護面罩、手套及使用酒精消毒雙手，以強化其安全防護。

八、試務工作人員於擔任試務工作前，必須完整接種3劑疫苗滿14天。

九、電腦化測驗適用以上防疫措施，惟在備用試場應試者改採紙本試題，並以2B鉛筆劃記試卡作答。

考選部表示，涵蓋上述重點的「國家考試防疫措施應考人、陪考人應配合事項」，考選部將在6月2日下班前，公告在「考選部全球資訊網-消息與公告-最新消息」，敬請應考人密切注意。

考選部也說，如果因為《傳染病防治法》等法規規定而無法應試者，可以檢具證明文件，在考試前後15天內，向考選部申請全額退費。

考選部強調，由於國家考試的屬性與升學考試性質不同，無法全然比照升學考試以外加名額的方式處理辦理補考，而且性質與國家考試相近的教育部，受託辦理的教師甄選也沒有補考。

考選部說明，未來將在兼顧考試公平性、應考人權益、地方政府防疫量能等前提下，配合指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整國家考試防疫措施，籲請應考人在專心準備應試之餘，務請做好自我防護。