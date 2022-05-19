性向測驗入國考！　考選部：研議納入部分公務人員考試類科

▲考選部研議逐步推動性向測驗，未來納入部分公務人員考試類科。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部19日表示，性向測驗已被廣泛運用在其他國家或私部門人事決策，國家人才的甄補可以善加利用，考量國人對性向測驗的理解及信任仍有不足，政策立論基礎有再強化、厚實的必要，未來如果能夠順利開展，也將進一步結合電腦化測驗系統，使其成為為國掄才的多元考試方法之一。

考試院19日召開院會，考選部以「規劃性向測驗納入公務人員考試制度」為題提出專案報告，與會的考試委員就我國公務人員考選實況，以及對性向測驗納入考試體制的構想進行充分討論。

考試院長黃榮村表示，性向測驗是廣為各國採用的政府選才工具，但任何考選制度的變革，均應從影響層面最小處著手，以期後續推動順利，請考選部持續與用人機關、公共行政學界及測驗評量專家充分討論，謹慎研議推動的模式。

黃榮村指出，早在民國40、50年代，我國公務人員考試就曾短暫實施過心理測驗，前兩屆考試委員也曾將實施心理測驗或採行多元評量途徑，列為政策主張，但都是因為考量國人對心理測驗認識不深，以及對考選機關專業承受量能有所顧慮而暫緩。

黃榮村說明，有鑑於我國公部門缺乏使用標準化測驗工具辦理性向測驗的經驗，考選部在推動本案時，應衡量社會的理解與信任，評估對現行制度的衝擊程度，並且與用人機關、公共行政領域學者進行充分協商與溝通。

黃榮村也說，性向測驗研發、施測、成績計算、解釋等工作具高度專業性，如果沒有堅實的專業知能，恐怕難以負荷，因此務必邀請測驗評量專長的專家學者協助，甚至要委託專業機構辦理。

考選部指出，性向測驗已被廣泛運用在其他國家或私部門人事決策，國家人才的甄補可以善加利用，對於將性向測驗納為公務人員考試方法之一，考選部籌劃已久，除了多次邀請學者專家表達專業見解，也分別在2017年、2019年間委託學者專家完成可行性研究，以及研發編製試題。

考選部表示，國人對性向測驗的理解及信任仍有不足，政策立論基礎有再強化、厚實的必要，因此現階段為求審慎，仍應持續累積實證研究成果，才能開始能規劃試行。

考選部說，未來將以最穩健周妥的態度及方式，多方徵詢、探討及研議，等到完備政策規劃及評估後，再選擇合適的考試類科逐步推動，如果能夠順利開展，也將進一步結合電腦化測驗系統，使性向測驗成為為國掄才的多元考試方法之一。