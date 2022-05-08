　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮調整最新校園防疫措施　無法參加國考確診考生可補考

▲▼防疫記者會上宣布，對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

防疫記者會上宣布，對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮疫情持續延燒，確診人數逐日攀升，對於即將在5月21日、22日舉行的國中教育會考，花蓮縣政府在7日的防疫記者會上宣布：對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。

▲▼防疫記者會上宣布，對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育處代理處長翁書敏指出，依據中央疫情指揮中心稍早公告校園防疫相關規定，自5月8日起，調整校園防疫措施，以「確診個案」為核心，取消原全校三分之一或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程規定，但學校仍可考量運作量能，因應調整學校授課方式，並通報主管機關備查。各級學校課程、社團活動部分，與確診個案前2日內有摘下口罩共同活動15分鐘以上的課程、社團及活動人員實施3天「防疫假」停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。

▲▼防疫記者會上宣布，對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮校園最新防疫規定。

翁書敏也說明，5月8日起，國小及幼兒園確診個案前2日內曾到校上課所屬班級之同學和老師，暫停實體可成3天，由學校提供1人1劑快篩試劑，補習班、安親班及課照中心比照辦理，所需快篩試劑由學校發放，不重覆提供。國中及高中部分，確診個案前2日內曾到校上課，所屬班級的座位九宮格同學實施3天「防疫假」停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。

▲▼防疫記者會上宣布，對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

各級學校住宿學生的部分，5月8日起，同寢室室友將比照「同住親友」，需居家隔離，由學校發放1人3劑快篩試劑；校內外住宿生確診或居隔，以學校協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離為原則；如有困難情形，安置於隔離宿舍或集中檢疫所。

▲▼防疫記者會上宣布，對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

相關請假說明，學生的部分如確診、居家隔離、實施防疫假無法到校，不列入出缺勤紀錄；教職員工如確診則請公假，如因同住親友確診而須居家隔離請防疫隔離假；家長部分，學生暫停實體課程或請防疫假期間，家長如需照顧學生，可申請防疫照顧假。
 

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
快訊／全台這10間店開賣快篩！　首批2000組
快訊／超商開賣快篩！　價格、數量一次看
快訊／李家超當選香港特首！　首位警察出身「本次唯一候選人」
20多歲男女猛撞影片曝！　掛分隔島上雙雙慘死
真的撐不住！她收醫院學妹求救信：對不起，我們真的累了
飲料店排爆！　廖老大傻眼「排5小時了」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連設3校清寒獎學金　87歲胡嚴貴母親節獲「最驕傲獎」

花蓮調整最新校園防疫措施　無法參加國考確診考生可補考

寵愛媽咪　台南市議會素食啤酒市集登場

溫馨母親節台南做工行善不停歇　市長夫人贈康乃馨慰勞

台東1養護機構120人確診　23名80歲以上染疫者緊急送醫收治

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

2022桃園繡球花季登場　到台七桃花源休閒農業區賞花

如何修整「竹圍仔」？　小農手匠邀請達人黃兆睦傳授經驗

枋山、枋寮愛文芒果上市　警全力防竊守護農民心血

桃園市模範母親表揚　鄭文燦：付出一輩子努力獲「終身成就獎」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

連設3校清寒獎學金　87歲胡嚴貴母親節獲「最驕傲獎」

花蓮調整最新校園防疫措施　無法參加國考確診考生可補考

寵愛媽咪　台南市議會素食啤酒市集登場

溫馨母親節台南做工行善不停歇　市長夫人贈康乃馨慰勞

台東1養護機構120人確診　23名80歲以上染疫者緊急送醫收治

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

2022桃園繡球花季登場　到台七桃花源休閒農業區賞花

如何修整「竹圍仔」？　小農手匠邀請達人黃兆睦傳授經驗

枋山、枋寮愛文芒果上市　警全力防竊守護農民心血

桃園市模範母親表揚　鄭文燦：付出一輩子努力獲「終身成就獎」

終於等到！「竹子湖繡球花季」開幕日曝光　半日遊含餐才600元

現金殖利率上看4%！電信三雄股利一次看　中華電信創4年新高

雙北6間人氣印度餐廳！烤餅沾咖哩、乳酸烤雞越吃越開胃

半導體工程案量豐！聖暉Q1每股賺6.16元　刷新歷年同期新高

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

科技男面試問薪資「前公司給6位數」　遭人資嗆太囂張！網1招避雷

烏軍強勢反攻！俄軍「勝利日」前夕重大挫敗　撤退連炸3橋阻追兵

吳姍儒每天快篩！早上「驚覺一症狀」兩條線陽性　　經紀人曝工作狀況

連設3校清寒獎學金　87歲胡嚴貴母親節獲「最驕傲獎」

超商明早10點「開賣亞培快篩」！價格、數量曝光　業者回應了

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

地方熱門新聞

一家3口沒錢買尿布　塑膠袋包下半身

桃園26處接種站這三天施打疫苗

姚正玉：打造宜居、幸福城市不能只是口號

5男1女東吉嶼淺水遭海帶走　幸運獲救

台南迷你文宣展開創城市外交新模式

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

桃園繡球花季將登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

男狂加「霸王油」還想騙　租車到期也不還

溫馨母親節台南做工行善不停歇

伊軍騎彰化縣警車　彰警局：已報廢

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

台南市議會素食啤酒市集登場

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

更多熱門

相關新聞

居隔者借住親友家？柯：一人一室

居隔者借住親友家？柯：一人一室

台北市長柯文哲7日宣布多項防疫措施，包括居家隔離改由確診者住家裡，原本同住全家人請前往親友暫住，以減輕防疫旅館壓力。不過，柯文哲8日強調，借住親友家也屬於居家隔離，確診者留在家需要一人一室，借住親友家也得一人一室。

刪28億元預算　柯：錯在太相信中央

刪28億元預算　柯：錯在太相信中央

台東1長照120人確診　23高齡染疫者送醫收治

台東1長照120人確診　23高齡染疫者送醫收治

經濟部反擊「棄守說」　柯回應了

經濟部反擊「棄守說」　柯回應了

國台辦願助買快篩　柯文哲這樣說

國台辦願助買快篩　柯文哲這樣說

關鍵字：

調整最新校園防疫措施參加國考確診考生補考

讀者迴響

熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面