花蓮調整最新校園防疫措施　無法參加國考確診考生可補考

▲防疫記者會上宣布，對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮疫情持續延燒，確診人數逐日攀升，對於即將在5月21日、22日舉行的國中教育會考，花蓮縣政府在7日的防疫記者會上宣布：對於無法應考之確診考生，將於6月4日、5日辦理補考。

教育處代理處長翁書敏指出，依據中央疫情指揮中心稍早公告校園防疫相關規定，自5月8日起，調整校園防疫措施，以「確診個案」為核心，取消原全校三分之一或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程規定，但學校仍可考量運作量能，因應調整學校授課方式，並通報主管機關備查。各級學校課程、社團活動部分，與確診個案前2日內有摘下口罩共同活動15分鐘以上的課程、社團及活動人員實施3天「防疫假」停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。

▲▼花蓮校園最新防疫規定。

翁書敏也說明，5月8日起，國小及幼兒園確診個案前2日內曾到校上課所屬班級之同學和老師，暫停實體可成3天，由學校提供1人1劑快篩試劑，補習班、安親班及課照中心比照辦理，所需快篩試劑由學校發放，不重覆提供。國中及高中部分，確診個案前2日內曾到校上課，所屬班級的座位九宮格同學實施3天「防疫假」停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。

各級學校住宿學生的部分，5月8日起，同寢室室友將比照「同住親友」，需居家隔離，由學校發放1人3劑快篩試劑；校內外住宿生確診或居隔，以學校協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離為原則；如有困難情形，安置於隔離宿舍或集中檢疫所。

相關請假說明，學生的部分如確診、居家隔離、實施防疫假無法到校，不列入出缺勤紀錄；教職員工如確診則請公假，如因同住親友確診而須居家隔離請防疫隔離假；家長部分，學生暫停實體課程或請防疫假期間，家長如需照顧學生，可申請防疫照顧假。

