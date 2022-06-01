中華醫大校長孫逸民送包子和粽子　祈求應屆畢業生國考全員「包中」

▲中華醫大校長孫逸民偕同董事長鄭啟瑞請學生吃包子和粽子，500多份包子和粽子送應屆畢業生祝福國考「包中」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

2022年專門職業及技術人員高等考試將於7月底登場，中華醫事科技大學校長孫逸民，為應屆畢業生祈福，1日準備500多份包子和粽子，分贈給醫學檢驗生物技術系、護理系、視光系、語言治療系、食品營養系的應屆畢業生，大家人手一顆包子和粽子，意寓「包中」，預祝在今年的國家高等考試人人皆能順利過關。

2022年專門職業及技術人員高等考試將於7月30日舉行，中華醫大現有學系中包括醫學檢驗生物技術系、護理系、視光系、語言治療系、食品營養系的應屆畢業生都將投入這次的國家考試，希望能順利取得醫檢師、護理師、驗光師、語言治療師、營養師的證照，為就業之路打下利基。

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為提高學生的國考通過率，各畢業班五月下旬完成畢業考後，立即把全副心力投入在國家考試的備戰上，系上不但開設證照輔導課程，也開設多間教室提供學生自修複習課業，也安排學長姐返校傳授應考心得，針對經濟弱勢家庭的學生，學校特別提供課輔獎助金及國家考試報名費補助，讓學生可以安心應考。

距離7月30日的國家考試只剩58天，適逢端午節即將到來，在學生卯力複習及研讀各應考科目的同時，孫逸民校長偕同董事長鄭啟瑞特地為考生準備531份包子和粽子，利用學生在教室自修的時間，親自送給每位即將要參加國家考試的學生，並當面祝福大家「包中」，一試就過關。學生們收到校長和董事長親自送的包子和粽子開心道謝，並和校長等師長齊聲高喊「國家考試包中過關！」。

孫逸民校長表示，通過國家考試取得證照就是就業最好的保證，中華醫大多數學系都可報考國家師級的考試，特別是護理師、驗光師、醫檢師、語治師、營養師的畢業生都有很好的出路，期盼包子和粽子在溫暖學生的胃的同時，也能為大家帶來好運，在今年的國家考試「包中」過關。