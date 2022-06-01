確診過2年還有後遺症！英國200萬人遭「長新冠」折磨　常見症狀曝

▲ 英國目前有200萬人還在對抗染疫後遺症。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國公布最新統計指出，多達200萬民眾正受「長期新冠」（Long Covid）所苦，超過英國總人口的3%，其中140萬人日常生活受到影響，部分患者首次染疫已經是2年以前，最常見的症狀則包括疲勞、呼吸急促、咳嗽及肌肉疼痛等。

根據《天空新聞》，英國國家統計局（ONS）將長期新冠定義為「首次疑似染疫後持續4周以上」且沒有其他原因的症狀，1日公布最新估計指出，目前全國仍有200萬人正與新冠後遺症對抗。

這200萬人中有140萬人表示，首次染疫或疑似染疫是在12周以前，至今仍受後遺症折磨。有82.6萬人是在1年以前首次感染，另外37.6萬人甚至是在至少2年前感染。

長期新冠對其中140萬人的日常活動造成不利影響，約佔整體的70%。其中39.8萬人認為，後遺症導致日常活動能力「非常有限」，佔比約1/5。

疲勞是最常見的長期新冠症狀，約有55%患者出現此問題，其次依序為呼吸急促、咳嗽及肌肉疼痛，分別有32%、23%及23%患者通報。

ONS補充，長期新冠較容易發生在女性、35歲至69歲、居住在貧困地區和從事社會護理、教育或衛生保健工作的族群身上，以及原先就有其他健康問題的族群與身障者。

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