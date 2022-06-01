獨／柯文哲拚打兒童疫苗！醫護淪「打針機器」　4小時接種200人忙到中暑

▲台北市兒童BNT疫苗於5月26日在校開打。（示意圖，非文中當事人／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市於5月26日進行兒童BNT疫苗在校接種，預計6月3日前完成所有國小入校接種，但有第一線醫護痛批，被要求穿防護衣在室外或沒有冷氣的空間下工作，忙到連休息喝水、上廁所時間都沒有，進而造成中暑，隔天卻仍要出勤、繼續到校替兒童打疫苗，只為了替台北市長柯文哲拚在6月3日前接種完畢。

近期發生兒童染疫過世消息，使兒童疫苗接種進度受到外界高度關注，而台北市於5月5日開始在國小校園接種莫德納疫苗，並於5月26日起在校園開打BNT疫苗，台北市長柯文哲日前表示，可於6月3日以前完成兒童疫苗在校接種。

面對不到2週時間要替北市137間國小接種完兒童疫苗，只見台北市校園接種期程安排密密麻麻，多數集中在5月30日、5月31日、6月1日和6月2日，而各大醫院也紛紛調撥醫護人力到各校工作。

▲台北市國小新冠肺炎疫苗校園接種期程一覽表。（圖／台北市政府提供）

但有醫護向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己被要求支援5月31日、6月1日和6月2日的校園兒童BNT接種工作，但5月31日校園場地完全沒有冷氣，多數醫護在穿著防護衣的情況下，不斷替國小學生打疫苗，且現場人數眾多，使醫護忙到幾乎無法休息、喝水與上廁所，一上午就打了近200人，結束上午該間校園接種後，緊接著又被載到下午的校園場地接種，造成中暑等情形。

該名醫護指出，儘管已發生醫護中暑等事件，但仍被要求6月1日、6月2日繼續到校替學生接種疫苗，質疑台北市長柯文哲為了拚在6月3日前完成校園接種，不顧校園環境是否適合，只把穿著防護衣的醫護變成「打針機器」。

對此，台北市衛生局1日下午回應，醫療照護在業務上是24小時需求，故醫院臨床工作人力安排多採輪班制度，於勞基法規定之下，醫院應依法規規定進行排班，以保障員工勞動權益。

衛生局指出，依據中央接種作業建議指引原則，醫護人力原則每班4小時，每日可安排2至3班次，原則醫護人力由1名醫師、2名護理師為1組，並可視實際需求彈性調整。而校園接種場地儘量採寬闊場地為原則，主要由校方進行安排，北市合約醫療院所會依學校提報接種人數調派醫護人力。