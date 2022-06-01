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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張禹宣爆天虹副總是他堂弟　羅秉成控「錯誤連結」：我沒有堂兄弟

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，羅秉成政務委員出席。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

有關顏寬恒競選總部前發言人張禹宣質疑天虹科技副總經理羅偉瑞為政院發言人羅秉成堂弟等一事，羅秉成1日再次駁斥，強調對該車禍案件的始末毫無所悉，不曾為此事與該案相關人士有任何接觸，也絕無介入或干涉個案。此外，羅秉成也強調，「本人只有一個親弟弟，而家父是獨子，所以本人也沒有堂兄弟的親戚

竹北天虹科技副總羅偉瑞，日前駕車違規左轉撞死一名戴姓機車騎士，曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣爆料天虹的法律顧問為「弘理法律事務所」，其創辦人正是行政院發言人羅秉成，遭質疑是幕後藏鏡人。

羅秉成表示，本人胞弟與該位民眾（羅偉瑞）是童年同學關係而成為臉書好友，但本人胞弟從未就此案與本人有任何聯繫。此外，本人與該位民眾完全無業務或任何利害關係存在，而該位民眾因其車禍案件委託律師之事，本人事前也毫無所悉，遑論有介入或關心該案件之事實存在。

羅秉成強調，這件任意連結引人錯誤的報導，以懷疑為名行人身攻擊為實，真正的重點應在於有何具體事實與證據，可以證明本人有介入該案？有就拿出來，本人絕不迴避，切勿空穴來風，無限上綱，影射傷人。

羅秉成說，張姓前發言人手上沒有任何證據與事實證明本人介入，卻一再以此穿鑿附會方式誤導視聽，實無必要，也浪費社會資源，再盼張姓前發言人自重。

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