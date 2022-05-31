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接見達克沃絲　蘇貞昌：盼美協助台後備動員、國民兵防衛

▲▼行政院長蘇貞昌接見美國聯邦參議員達克沃絲一行。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌接見美國聯邦參議員達克沃絲一行。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）於5月30日至6月1日率團訪台，31日下午拜會行政院長蘇貞昌並進行交流。蘇貞昌在致詞時表示，台灣不但成功防疫，而且也創造最好的經濟成長，台灣和美國互為重要的貿易夥伴，在經濟方面彼此互利互惠，也是最堅強的夥伴關係。

蘇貞昌說，非常高興能在行政院見面，去年差不多這個時間，達克沃絲參議員和蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、昆斯（Chris Coons, D-DE）參議員到台灣，表示贈送疫苗給台灣，那時候正是台灣疫情嚴峻，看到美國這樣的即時給台灣幫忙的熱情跟非常有效的幫忙，台灣人民深記在心，特別再次表示感謝跟歡迎。

蘇貞昌表示，達克沃絲參議員一直是台灣的好朋友，而且參議員過去30年來在軍隊、在戰場、在國家政府、在國會，所表示出來人生的奮鬥及為民主自由捍衛的勇敢堅持的精神，不但深植美國人民心中，也一直讓台灣人民深感佩服，同時這種為民主自由捍衛的精神和故事，深深激勵人心，在這種自由民主和極權專制對抗過程中最需要的勇氣，特別表示欽佩。

「當全世界台灣人民看到俄羅斯入侵烏克蘭，證實了極權專制的國家侵略鄰國、併吞領土、殘害人民，是不需要什麼理由的。」蘇貞昌說，而全世界自由民主相同價值的國家，一起來譴責俄羅斯的侵略行為、一起幫烏克蘭對抗侵略。

蘇貞昌指出，這也讓台灣人民深深地從中特別感到，我們同樣面對一個極權專制的中國，一直也聲稱不排除武力對付台灣，我們更感覺有跟全世界自由民主奮鬥的國家一起努力的必要。

蘇貞昌說，所以這期間在蔡總統領導下，我們更是一直加強自我防衛的決心和努力，不但是要在各種方面增加台灣自我防衛的能力，而且我們更是成立全民防衛動員數，加強民間的各種力量，加強對靠侵略的韌性和努力。

▲▼行政院長蘇貞昌接見美國聯邦參議員達克沃絲一行。（圖／行政院提供）

「我們知道參議員在國民兵防衛的方面深有經驗，而且一直很願意協助台灣這方面的努力。」蘇貞昌表示，希望今天藉著參議員到訪，能夠更加強這方面的了解，也更期待台灣和美國之間就相關後備動員、國民兵防衛等，能夠有從各方面給台灣的協助，更加強抵抗侵略的力道和韌性。

蘇貞昌說，在台灣人民和政府共同努力，面對新冠肺炎疫情我們不但成功防疫，而且我們也創造最好的經濟成長，台灣和美國互為重要的貿易夥伴，在經濟方面彼此互利互惠，也是最堅強的夥伴關係。

蘇貞昌表示，達克沃絲參議員在這方面有很多的努力，而且幾個禮拜前還連署籲請美國拜登總統能支持台灣參加亞太經濟架構相關的做為，我們深表感謝，同時對於相關台美之間貿易等等的努力，也多所著力，我們表示敬意。

蘇貞昌強調，台灣在經貿方面有非常大的實力，尤其就半導體方面，都有很好的經驗，也對世界這一方面做出貢獻，希望藉由今天見面交談，我們台灣美國之間的經貿也能夠透過參議員做這方面的努力，彼此之間更能互惠互助。

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