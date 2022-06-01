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被爆天虹科技「藏鏡人」？　羅秉成駁斥：6年前已裸退

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

竹北天虹科技副總羅偉瑞，日前駕車違規左轉撞死一名戴姓機車騎士，曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣爆料天虹的法律顧問為「弘理法律事務所」，其創辦人正是行政院發言人羅秉成，遭質疑是幕後藏鏡人。對此，羅秉成反駁，「這個報導子虛烏有」，6年前就從弘理裸退，針對這案件從沒打過任何一通電話；至於外傳羅偉瑞是羅秉成的弟弟，他也無奈否認。

「這個報導子虛烏有，完全沒有這件事情。」羅秉成1日上午召開記者會澄清，強隊對該起車禍案件的始末完全不知情，跟大部分的人一樣都是看報紙才知道，「沒有打過任何一通電話給任何一個警方人員，沒有打過任何一通電話給跟這個案子有關的人員，都沒有，這事情其實很容易查證，也沒問我，就說有人下指導棋」。

羅秉成說，他早在6年前就已經退出弘理法律事務所，而且是裸退，「這事務所跟我毫無關係，經營什麼業務、案子，從來沒有介入」，用這樣的不當連結很不好。

羅秉成指出，台灣是一個高度尊重言論自由的國家，大家可以表示意見，有憑有據有事實，請提出來，沒有的話就不要做這樣的影射，更不必要做政治操作。

「如果有需要查證，我本身也是發言人、都有電話，此案有必要，隨時都可以回應。」羅秉成表示，這事情也可以反映，台灣的社會雖然大家都很尊重言論自由，但很多事件會被不當連結、惡意扭曲，造成不必要的風波，浪費資源，非常不必要，「這種事情應該就事論事，一分證據說一分話，不要胡亂指摘，這種情形是很不好的做為」。

羅秉成表示，現在的時代凡走過必留下痕跡，掩蓋不了事實，沒有任何證據跟資料，就單純用以前任職過的律師事務所有接他的案子，就說是他在背後如何如何、是藏鏡人，「我心裡很不好受，但是為這種媒體生態、為這種案件被政治過度操作感到難過」。

羅秉成強調，這個社會需要一個秩序、平靜，不斷去無中生有擾動這種事情真的沒有必要，「名譽是第二生命，這樣的指摘、無憑無據猜測，非常的不好」。

至於是否會提告？羅秉成說，不會，用法律訴訟解決事情不是一個我要做的選擇，「我做律師，要告人不困難，自己就可以出手」，但用這樣的方式解決問題不是好方法，沒有必要，只是事情要講明白，言論自由是大家要尊重的。

「但我要強調，人都有忍耐的極限。」羅秉成表示，沒有對他求證，他只是感到遺憾沒有盡到媒體求證義務，但現在已經公開講清楚說明白了，如果再惡意抹黑，甚至影響到名譽的話，就不排除提告。

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