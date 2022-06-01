中央突砍3000劑BNT！南投診所恐打不到疫苗　籲重視偏鄉

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1496例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1496例，截至5月31日累計確診人數1萬8908例，居家隔離人數3398例，今日已解除隔離1414例，居家照護人數7769例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

南投縣衛生局指出，今天再添一名確診孕婦產子案例：家住南投市32歲婦人懷孕37週，5月30日住進衛福部南投醫院催生，產前檢驗出現陽性，今天早上9點在該院婦產科主任陳麗琴協助下，由主治醫師吳佳穎為確診孕婦剖腹、產下2750克的女寶寶，PCR檢驗為陰性，母女均安，也是南投醫院為確診孕婦剖腹接生的第3例。

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不過中央也公布南投縣新增3件、1女2男染疫死亡案例，3人都沒有打疫苗，也都有慢性肺疾、腎臟病、心臟病史：住竹山66歲女性有慢性肺疾病史，5月28日呼吸喘至竹秀急診就診住院，29日便死亡；南投市80歲男性有腎臟病史，5月14呼吸困難，至南投醫院急診、診斷為呼吸衰竭，屬危急重症，當日轉往中山附醫住院、28日死亡；埔里鎮85歲男性有心臟病史，28日咳嗽快篩陽，衛生所視訊診療確診，採居家照護，29日因呼吸衰竭死亡。

▲衛福部南投醫院今第三度為確診產婦接生成功。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，近2週是校園接種高峰期，校園接種時程早已排定，但中央原同意5月30日撥配南投縣3000劑兒童BNT疫苗，卻臨時跳票，當晚告知衛生局，將視疫苗接種跟庫存，再行通知，也打亂南投疫苗調度計畫，迫使南投縣必須「移緩濟急」、努力調控校園接種剩餘量，再供應給其他學校，以如期執行校園排定兒童BNT疫苗注射時間。

▲中央突然停供3000劑BNT，南投縣衛生局指診所接種量能恐難以為繼。（圖／資料照片）

衛生局指出，因事出突然，提供給診所施打的兒童BNT疫苗，目前將難以銜接，也呼籲中央重視偏鄉疫苗供應，考量偏鄉交通不便、療資源不足等問題，盼中央補足疫苗數量，鼓勵民眾踴躍接種，減少染疫導致中重症的風險。

衛生局也提醒，民眾今天起可持0至6歲孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，並將依身分證字號尾數單雙號進行分流：單號星期一、三、五，雙號星期二、四、六，週日皆可領取，尚無健保卡之新生兒或後續出生者可於取卡後再領取，但家用快篩僅可用於2歲以上幼童。