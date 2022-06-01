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拜登會晤紐西蘭總理阿爾登　聲明強調「台海和平穩定重要性」

▲ 美國總統拜登與紐西蘭總理阿爾登會晤。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登與紐西蘭總理阿爾登會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登5月31日在白宮會晤紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），會前提及太平洋地區、烏克蘭戰爭、印太經濟框架（IPEF）及氣候變遷問題，會談過後發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

根據白宮網站，拜登與阿爾登透過聲明對太平洋地區日益激烈的戰略競爭表示憂慮，認為這種競爭可能破壞目前支撐地區安全的機構與安排，並關切中國與索羅門群島簽署的安全協定，「美國與紐西蘭擔心，一個與我們的價值觀及安全利益不一致的國家若在太平洋地區建立永久軍事部署，將從根本上改變區域戰略平衡，對兩國構成國安問題。」

聲明也指出，更加自由開放的印太地區取決於維護以國際規則為基礎的海洋秩序，重申支持根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在南海及其他地區航行及飛行自由，且強調台海和平穩定重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸問題。

紐西蘭RNZ報導，這是2014年後首度有紐國總理到訪白宮橢圓形辦公室。阿爾登會後表示，和拜登關係友好，雙方有共同的價值觀及挑戰，會談內容振奮人心。拜登則表示，紐西蘭是美國最親密伙伴之一，並稱讚阿爾登在國際舞台上展現出的領導能力，強調二國須針對太平洋等問題攜手合作。

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