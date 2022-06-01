滑翔傘繩索斷了！人妻被強風捲走「飆速衝撞大橋」　當場慘死

▲美國佛州發生滑翔傘意外，釀成1死2傷。（圖／翻攝自Facebook／John Callion）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州基韋斯特島（Key West）發生恐怖意外，一名33歲人妻帶著2個兒子玩海上滑翔傘，卻突然遇上一陣強風，連接船隻及傘面的繩索也應聲斷裂，3人隨即高速撞上大橋。她傷勢過重，被當場宣告死亡，孩子們則緊急送醫。

綜合外媒報導，本案發生於5月30日下午5時30分左右，船長卡里恩（Capt. John Callion）當時正駕駛漁船，載著2名乘客出海，意外目睹悲劇過程。

卡里恩回憶，滑翔傘被強風捲走後，高速衝向舊七英里橋（Old Seven-Mile Bridge），「我馬上就知道結果會很糟糕。果然，連接傘面的繩索斷了。」他趕緊衝到橋下，把墜海母子拉上船，並以最快速度駛向最近的酒吧。

與此同時，2名乘客也瘋狂地實施心肺復甦術（CPR），但當時母親已經沒有脈搏，一個孩子傷勢嚴重、失去意識，稍後被直升機送往邁阿密救治，另一個孩子僅受輕傷，意識清楚但有些暈眩。

當局尚未公布受害者身分，僅透露這一家人來自伊利諾州，死者丈夫已經火速趕赴當地。滑翔傘業者表示，他們對此事件感到悲痛欲絕，正在全力配合調查。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》