拜登專欄證實：美國將提供烏克蘭「火箭系統」　協助擊退俄軍

▲拜登在紐時專欄證實，美國將提供烏克蘭中程火箭系統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭抵禦俄軍入侵至今已第4個月，先前美國總統拜登曾於5月30日表態，華府不會提供烏克蘭能夠攻擊到俄羅斯領土的武器，此話一出引發外界議論紛紛。不過，拜登又於當地時間31日在《紐約時報》投稿證實，決定向烏克蘭提供更先進且能精準打擊的中程火箭系統與彈藥，使烏軍精準打擊戰場上的目標。

根據美媒《紐約時報》，拜登在31日刊登出的專欄中證實，美國之所以決定向烏克蘭提供標槍反戰車飛彈、刺針防空飛彈、強大的火砲與精準火箭系統、監控雷達、無人機、Mi-17直升機，其目標在於希望看到一個民主、獨立且自主的繁榮烏克蘭，能擁有威懾與防禦俄軍進一步侵略的手段。

拜登表示，自由世界和許多其他國家在美國的領導下，決定團結和烏克蘭站在同一邊，提供前所未有的軍事、人道主義與財政支持，「我們將繼續與盟友和夥伴合作，針對俄羅斯實施制裁，這是有史以來針對主要經濟體所實施的最嚴厲制裁。同時將根據國會授權，提供數十億美元財政援助，另外還將與盟友合作，解決俄軍侵略下所加劇的全球糧食危機。」

拜登針對俄烏戰爭傳達美國的立場，表示華府並不會試圖讓俄羅斯總統普丁在莫斯科下台，「儘管我不同意普丁的觀點，且認為普丁的行為令人憤慨，但只要美國或我們的盟友不受到攻擊，我們就不會直接參與這場衝突，無論是派遣美軍赴烏克蘭作戰、亦或攻擊俄軍。我們不鼓勵、不允許烏克蘭在境外發動襲擊。」

拜登認為，俄烏戰爭陷入僵局的原因並不在於烏克蘭放棄透過物交手段談判，而是在於俄羅斯仍試圖繼續發動戰爭，以求盡可能控制烏克蘭的領土。

根據美媒《CNN》，華府高級官員證實，美國將向烏克蘭運輸美國所製造、配備彈藥的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS），允許烏克蘭發射火箭砲約80公里，此為美國向烏克蘭提供的第11批安全援助的一部份。

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