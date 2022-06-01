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女研究員進元宇宙慘遭性侵！派對上被變態「從後面來」：我很不安

▲▼21歲女研究員戴上VR參與元宇宙虛擬實境社交平台的私人派對，卻慘遭其他男性用戶「性侵」。（示意圖／取自Pixabay）

▲女研究員戴上VR參與元宇宙虛擬實境社交平台的私人派對，卻慘遭其他男性用戶「性侵」。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

臉書母公司Meta是一間經營社群網路服務、虛擬實境、元宇宙等產品的網際網路科技公司，其所研發的虛擬實境社交平台《地平線世界》（Horizon Worlds）目前僅向美國、加拿大用戶開放，然而日前一名女研究員聲稱她戴上VR眼鏡參與該平台的私人聚會時，竟慘遭其他男性用戶「性侵」，令她頓時感到不知所措。

根據《都市報》（Metro），一名年僅21歲的女性研究員為了瞭解元宇宙虛擬實境社交平台上其他用戶的使用行為，因此親自戴上VR眼鏡與頭盔進入「地平線世界」取材，不過當她受邀參加平台裡的一場私人派對時，其他男性用戶竟然要求她關閉安全氣泡設置。

▼Meta推出元宇宙虛擬實境社交平台遊戲「地平線世界」。（圖／翻攝自Meta）

▲▼Meta推出元宇宙虛擬實境社交平台遊戲「地平線世界」。（圖／翻攝自Meta）

據悉，其實女性用戶在虛擬實境社交平台上慘遭男性騷擾、性侵的事件頻傳，英國一名43歲女性帕特爾（Nina Jane Patel）早前透露曾在元宇宙遭到一系列攻擊，被人追著跑、以不當語言進行性暗示，在該起事件廣受主流媒體報導後，Meta決定在平台內設置「安全氣泡」的保護裝置，防止他人太過靠近，也可允許用戶掩飾性別、改變聲音。

從一段28秒的影片中可以看到，一名男性用戶距離該名女研究員非常近，而另名男性用戶則在一旁觀看，兩個虛擬角色之間傳遞著一瓶貌似酒精的東西，其中一名男用戶便以聲音發表下流的評論。

女性研究員回憶當時情景，一名男性用戶不斷要求她轉過身去，表示「這樣我就可以從後面做了」，待在窗外的其他男性用戶甚至可以目睹性侵過程。

▲▼Meta為使用者角色設置安全氣泡裝置（或稱結界），以防止其他用戶騷擾觸碰。（圖／翻攝自Meta）

▲Meta為使用者角色設置安全氣泡裝置（或稱結界），以防止其他用戶騷擾觸碰。（圖／翻攝自Meta）

事後，該名女研究員在報告中表示，「這種性行為（對我而言）並非自願，這讓我迷失方向、感到前所未有的困惑！許多人可能產生錯誤理解，將虛擬實境的攻擊行為視作實際上（現實生活中）沒有發生過的事。」

她解釋，「當另一個用戶觸碰到你時，手部控制器會產生震動，在虛擬攻擊時產生一種非常混亂、甚至令人不安的身體體驗。由於事情發生得太過突然，我有點無法適應，一方面大腦在想這是怎麼一回事，一方面又安慰自己這不是真實的身體，而且我還得告訴自己這是在進行一項重要研究。」

該名女研究員還透露，她們在地平線世界遭遇恐同、種族歧視，還親自目睹槍枝暴力。

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