封閉2個月變上海神農氏　他「吃找」出社區86種野草

記者任以芳／綜合報導

上海「封控」兩個月，終於解封了！最近，一篇名為《封了57天後，在小區發現了84種草藥，43種野菜》的文章在大陸社交平台爆紅了。一位上海男子封閉在自家社區，散步時發現花園有許多可以吃的野草，於是他花57天時間研究和嘗試，竟然比對出84種草藥，其中6種是有毒植物。





▲上海男子被封近2月，發現社區花園84種草藥，包含43種野菜，另外6種有毒 。（圖／翻攝 抽屜視頻）

綜合陸媒新聞報導指出，這篇文章的作者是一名在上海工作生活的80後，自己居住社區封閉兩個多月期間，自己研究了一下樓下花園的野草。每天散步會分辨歸類拍照存檔，然後上網比對搜集訊息，57天下來的結果，社區裡的天然野草居然有86種！其中有43種可食用，6種植物有毒，7種被列為外來入侵物種名單，84種可入藥。

可食用的植物數量比菜市場蔬菜品種還豐富，這位博主也分享了食用野菜的美食圖。他將86種植物共分成8組，每種植物都標明了編號、科屬、拉丁名字。

▲上海男子研究社區野草做成美食。（圖／翻攝 抽屜視頻）

據了解，這位上海博主從小就對植物感興趣，上了初中以後更是癡迷。高三那一年，即使課業繁重，依然抽出時間去做一些植物筆記，沒想到若干年後，成為上海封城後求生技能。

他表示，當時研究的出發點不是為了窮盡小區裏的所有野生植物，「只是那段時間的苦中作樂罷了。既然都要解封了，也要開始歸類整理工作了。」

這份86種野草研究也有了專屬報告，都是圍繞在植物特性、能不能吃的總結和分析。他說，「我覺得這是很多人面對植物的第一反應，能不能吃，有沒有用，有沒有毒，趨利避害……面對植物，作為一個生命體的反應和態度是後面可能會發生改變的，而且這一點我覺得更重要。 」