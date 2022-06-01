上海人間煙火回來了！　老字號業者店外比拚「排隊潮」

▲上海許多老字號店家恢復人潮 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

上海「封城」兩個月，今（1日）終於迎來解封，生產生活秩序全面恢復正常。上海不少知名老店、美食餐廳一並回歸。從一週前，隨著部分地區解封，人潮慢慢回來。許多提前復工後的老字號也準備各色美食產品，提供社區團購、自提及外賣等多種服務，大搶解封後的端午節消費潮。

陸媒《澎湃新聞》報導稱，上海豫園商城許多家老字號及餐飲門店昨31日提前正式恢復線下營業。從今天6月1日起，南京路上的杏花樓、新雅、邵萬生、泰康食品將全部營業。淮海路商圈上多家老字號，兩三天前已經迎來第一波客流。

豫園文化飲食集團提前準備好各色美食產品，提供包括社區團購、自提及外賣等在內的多種服務。旗下所有復工的老字號門店配備足量的防護用品給員工，除了該有的核酸各項檢查，生產環境一日三次消毒，



另一間老店綠波廊點心組領班，在得知餐廳即將恢復線下營業之後，提前按照商圈防疫要求，提前返回就地隔離48小時。每天進行抗原、核酸檢測，連續檢測結果為陰性後，員工們全數返回工作崗位。

綠波廊點心組員工馬誌琳表示，「復工後早上6點起就要開始準備生產製作，確保當天產品的正常供應，同時在11點左右，所有通過社區團購預訂的產品也要準時交付物流、安排配送。午飯後繼續開工，準備第二天的生產任務。」

▲知名紅房子西餅坊，顧客有序排隊等待進店 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

上海全國土特產食品商場也全面開店營業；排隊購買美食的場景再次出現在淮海路；新世界集團今起，該集團旗下的杏花樓、新雅、邵萬生、泰康食品等在南京路上23個網點全部營業，其中包含17個老字號品牌。老字號店舖剛復工，人潮沒有往日熱鬧，業者預估後面幾天將慢慢回流，加上本週末是端午節，所有店家都在把握這波消費熱潮。

目前上海疫情數據顯示，截至昨天5月31日全市單日新增本土陽性感染者人數降至兩位數（昨天29例），封控區總人數降至20萬以下，防範區總人數達到2200萬以上。因此今起，全市進入第三階段，全面恢復全市正常生產生活秩序階段。

至於社區「封控」依然持續進行，如果目前仍處於封控區，繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，若封控區7天無新增陽性感染者降為管控區，管控區「人不出小區、嚴禁聚集」，連續3天無新增陽性感染者降為防範區。