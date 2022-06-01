　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海人間煙火回來了！　老字號業者店外比拚「排隊潮」

▲▼ 上海老字號店家恢復人潮 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲上海許多老字號店家恢復人潮 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

上海「封城」兩個月，今（1日）終於迎來解封，生產生活秩序全面恢復正常。上海不少知名老店、美食餐廳一並回歸。從一週前，隨著部分地區解封，人潮慢慢回來。許多提前復工後的老字號也準備各色美食產品，提供社區團購、自提及外賣等多種服務，大搶解封後的端午節消費潮。

陸媒《澎湃新聞》報導稱，上海豫園商城許多家老字號及餐飲門店昨31日提前正式恢復線下營業。從今天6月1日起，南京路上的杏花樓、新雅、邵萬生、泰康食品將全部營業。淮海路商圈上多家老字號，兩三天前已經迎來第一波客流。

豫園文化飲食集團提前準備好各色美食產品，提供包括社區團購、自提及外賣等在內的多種服務。旗下所有復工的老字號門店配備足量的防護用品給員工，除了該有的核酸各項檢查，生產環境一日三次消毒，

另一間老店綠波廊點心組領班，在得知餐廳即將恢復線下營業之後，提前按照商圈防疫要求，提前返回就地隔離48小時。每天進行抗原、核酸檢測，連續檢測結果為陰性後，員工們全數返回工作崗位。

綠波廊點心組員工馬誌琳表示，「復工後早上6點起就要開始準備生產製作，確保當天產品的正常供應，同時在11點左右，所有通過社區團購預訂的產品也要準時交付物流、安排配送。午飯後繼續開工，準備第二天的生產任務。」

▲▼ 上海老字號店家恢復人潮 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲知名紅房子西餅坊，顧客有序排隊等待進店 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

上海全國土特產食品商場也全面開店營業；排隊購買美食的場景再次出現在淮海路；新世界集團今起，該集團旗下的杏花樓、新雅、邵萬生、泰康食品等在南京路上23個網點全部營業，其中包含17個老字號品牌。老字號店舖剛復工，人潮沒有往日熱鬧，業者預估後面幾天將慢慢回流，加上本週末是端午節，所有店家都在把握這波消費熱潮。

目前上海疫情數據顯示，截至昨天5月31日全市單日新增本土陽性感染者人數降至兩位數（昨天29例），封控區總人數降至20萬以下，防範區總人數達到2200萬以上。因此今起，全市進入第三階段，全面恢復全市正常生產生活秩序階段。

至於社區「封控」依然持續進行，如果目前仍處於封控區，繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，若封控區7天無新增陽性感染者降為管控區，管控區「人不出小區、嚴禁聚集」，連續3天無新增陽性感染者降為防範區。

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
快訊／一班剩1人！　蘭陽技術學院宣布停辦
疫情有望2週內下降！專家認「8縣市已達高峰」：致死率仍攀升
快訊／汐止35噸聯結車輾過雙載機車！男女重傷　送醫雙雙不治
快訊／18歲以下有優惠了！　高鐵推「最低5折」後天開搶
人妻神手拆洗冷氣　夫驚呆像新的「被老公耽誤的美女水電」
葛斯齊突道歉「林俊傑等4藝人」！　吐苦衷：見光必有人遭殃
日圓匯價見「0.22字頭」！　換5萬台幣多賺4張迪士尼門票
快訊／3-4月統一發票千萬獎開出19張！　200萬13張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲女娃自學跳鋼管舞　抱鋼管轉圈架勢十足...網讚：練舞奇才

蒙古年底重要鐵路完工「誰受益？」　美媒：中俄可減少制裁壓力

騎士撞凹藍寶堅尼「下跪求饒」！獲原諒免賠秒PO文：下次撞保時捷

像極了燒燒果實！　陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

上海人間煙火回來了！　老字號業者店外比拚「排隊潮」

近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

上海解封了！市民凌晨上街狂歡湧車流　首日增15例染疫

火爆大媽惱羞當眾翻臉　搶不到「免費粽葉生米」竟掀桌全灑地板

陸電商618銷售戰開打　京東「家用電器」預售額激增2倍

美參議員與蔡英文會面　國台辦指「十分危險」：挑釁注定失敗

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

3歲女娃自學跳鋼管舞　抱鋼管轉圈架勢十足...網讚：練舞奇才

蒙古年底重要鐵路完工「誰受益？」　美媒：中俄可減少制裁壓力

騎士撞凹藍寶堅尼「下跪求饒」！獲原諒免賠秒PO文：下次撞保時捷

像極了燒燒果實！　陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

上海人間煙火回來了！　老字號業者店外比拚「排隊潮」

近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

上海解封了！市民凌晨上街狂歡湧車流　首日增15例染疫

火爆大媽惱羞當眾翻臉　搶不到「免費粽葉生米」竟掀桌全灑地板

陸電商618銷售戰開打　京東「家用電器」預售額激增2倍

美參議員與蔡英文會面　國台辦指「十分危險」：挑釁注定失敗

同事全確診！天選之人「1原因」上班超崩潰　網秒懂+1：快發瘋了

桃機入境旅客今改採唾液篩檢　上午7航班上千旅客提早1小時入境

蔡易餘建議拍賣掉漆的國父遺像　「解決歷史共業又增加國庫」

一班剩一人！「零負債」蘭陽技術學院下學年停辦

歐陽娜娜穿「台牌精品登封」好驚喜！　透視吊帶裙躺曬撩人曲線

3娃闆娘拒幫客丟垃圾　遭嘲笑「妳那麼壯還怕病毒」

三級毒品咖啡包偽裝「防疫茶」　 南警人贓俱獲

爆哥扮小丑吃咖哩拌飯辛酸畫面流出⋯後悔小時候課太多長大拍抖音

深夜違規停車散異味　「呷K少年家」3人遭警送辦

轉發天虹副總聲明涉瀆職　時力議員提告：偵查不公開是假議題

大陸熱門新聞

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

上海解封了！　市民凌晨上街狂歡湧車流

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

8歲女孩打跆拳道練出「8塊腹肌」 彎手臂現結實二頭肌驚呆眾人

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

像極了燒燒果實！ 陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

大陸服裝品牌把台灣標成海洋！遭官方重罰360萬

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

近期第四次！解放軍在台島周邊戰備警巡

京東618家用電器預售額增2倍

更多熱門

相關新聞

端午連假輕鬆遊　東市旅遊景點停車資訊

端午連假輕鬆遊　東市旅遊景點停車資訊

為迎接即將到來的端午連續假期，屏東警分局針對於屏東市著名旅遊景點「屏東縣民公園」以及「屏東勝利星村」周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生，提供用路人參考。

上海解封了！　市民凌晨上街狂歡湧車流

上海解封了！　市民凌晨上街狂歡湧車流

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

鴻海劉揚偉曝「郭董唾液快篩機」有助泡泡式管理　廠區啟用可降低衝擊

鴻海劉揚偉曝「郭董唾液快篩機」有助泡泡式管理　廠區啟用可降低衝擊

中古屋撐住！ 5月高市買賣移轉棟數月增7.6%

中古屋撐住！ 5月高市買賣移轉棟數月增7.6%

關鍵字：

上海疫情端午節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

直擊《全明星2》顏佑庭去洗菜家！

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

不斷更新／開第一槍！台中遠距再延長至6／10

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面