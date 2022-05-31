上海今增本土31例！6月1日起全面解封　不再限制居民出入

▲上海明起全面解封。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

封了2個月，上海終於準備解封了！上海衛健委31日通報，新增本土確診9例，新增本土無症狀感染者22例，合計31例，無新增死亡案例。上海市官方30日宣布，6月1日凌晨0時起「有序恢復」住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」晚間發布，上海疫情已「得到有效控制」，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究，作出上述決定。

有鑑於近來關於居委會「層層加碼」管制的問題叢生，這份通知強調，在住宅小區恢復出入方面，除中、高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，「不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入」。

在公共交通恢復運營方面，上海市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡有序恢復運行。

在機動車恢復通行方面，終止施行機動車電子通行證制度，計程車、網約車恢復正常運行；除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。對駕駛機動車出入市域道口的，按現有規定執行。

上海市官方是在3月27日晚間發布，為了盡快實現「社會面動態清零」，上海將全市以黃浦江為界分為兩區，分別於3月28日至4月1日和4月1日至4月5日展開分區封閉管理及全民核酸檢測。