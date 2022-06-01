上海解封了！市民凌晨上街狂歡湧車流　首日增15例染疫

▲上海解封。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

上海因疫情爆發封城2個月，今天（1日）終於解封，凌晨開始全上海私家車恢復通行。午夜一過許多市民就開車上街，大叫著「我們解封了」，部分路段甚至出現車流回堵現象；「上海回來了」也攻佔微博熱搜第一名。官方今晨通報新增本土5例有症狀確診，10例無症狀感染者。

上海農曆年間出現新一波本土疫情，從4月1日起便進入封城狀態，擁有2000多萬常住人口的上海一夕間路上無人車，許多市民都驚訝「從未見過這般景象」，封城期間也傳出許多爭議。

歷經2個多月封城後，上海今天終於解封，上海市委市政府在今早發表《致全市人民感謝信》，表示將全力推動全面恢復正常生產生活秩序，「盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來」，並感謝所有工作人員的努力，「尤其要感謝全體上海市民的支持和付出」！

▲▼午夜一過，悶壞的上海市民紛紛出來透氣。（圖／達志影像／美聯社）

「上海回來了」在微博熱搜登上第一名，超過450萬則討論，許多上海網友紛紛發文，「0點一過，外面街道上就聽見了久違的跑車轟鳴，遠處傳來了『我們解封了』的嘶吼，透著一股高興。我下樓丟個垃圾，樓下的帳篷都拆掉了，小區（社區）門口也不再有路障」、「上海解封了，回往過去的2個多月，真是如夢一場」、「終於等到上海解封了，我們又贏了一場『戰疫』！」

中國大陸其他省的網友則持正反留言，「上海解封了，請其他各省市做好入境管理準備」、「怎麼說呢，上海解封就像是從ICU（重症加護病房）突然被拉近KTV，讓人猝不及防...」、「上海人民辛苦了，真的為你們感到高興，被封控的日子結束了，你們也自由了！」

雖然號稱上海解封，但上海市當局仍要求市民只要搭乘大眾交通工具、進入公共場所，都必須持有72小時核酸陰性證明；購物中心、超市賣場客流總量不得超過最大乘載量的75%。目前各類影劇院、文博場所、健身房等密閉空間也暫緩開放，公園實施限流、錯峰等措施。