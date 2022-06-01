王必勝曝北市兒童疫苗施打率墊底　他一看算法「真是政治考量」

▲兒童疫苗開打。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

中央1日在六都設置兒童疫苗大型接種站，卻遭台北市長柯文哲批評，「這是很白痴的命令」，中央流行疫情指揮中心則隨即拿出數據打臉，醫療應變組副組長王必勝指出，北市完兒童成第一劑接種率僅26.6%，排名最後。資深媒體人黃揚明表示，這個數據有點亂比較，「我不禁懷疑這次的中央增設接種站，真的是政治考量為主。」

黃揚明說，中央設置大型接種站不是壞事，但是記者會上王必勝拿出的手版是統計至5月30日止，但是台北市5月30日才開始施打。和其他五都的特約院所施打時間不一樣，因為之前都是以規劃校園接種為主，甚至校園接種北市都是5月26日開始，也較新北、桃園晚一天。但是，台北市因為有疫苗預約系統，所以即使昨天兒童BNT開打，也沒看到醫院診所大排長龍的景象，這真的沒什麼好去譴責的。

黃揚明認為，如果要拿這個接種率來攻擊台北市比不上其他五都，根本上在起跑點就不一致，這種統計毫無意義。「5月28日領先台北市4.9％的桃園市，到了5月30日，就只領先0.1％，怎麼沒人檢討桃園市長鄭文燦呢？」

黃揚明強調，各縣市本來就可以依照各自的醫護人力、校園型態來規劃各自的接種進度，接種疫苗不是比「打得快」，而是該讓需要的都「打得到」。

面對外界質疑兒童疫苗接種率為全國倒數第一，柯文哲則說，這是因為先前莫德納抽單太多，預計6月3日以前會全部打完。