快訊／深夜搶超商「電擊棒電暈店員」　高雄狂徒抓到了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前鎮區某超商店員今（31）日凌晨4點多，遭一名頭戴全罩式安全帽的男子，在店內來回穿梭，店員突然遭到該男子用辣椒水及電擊棒襲擊，造成店員一度暈眩短暫倒地，隨後男子闖入狂翻收銀台，但未得手任何財物後落跑。警方組成專案小組擴大調閱監視器，鎖定一名47歲的陳姓嫌疑人，掌握藏匿處後將他拘提到案。

▲▼深夜持電擊棒「電暈超商店員」，高雄歹徒抓到了 。（圖／記者賴文萱翻攝）

前鎮分局偵辦超商店員遭犯嫌以辣椒水及電擊棒襲擊案，經專案小組擴大調閱監視器迅速鎖定一名47歲陳姓嫌疑人涉有重嫌，立即報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。

今下午16點15分許，掌握陳嫌藏匿處，在高雄市小港區一帶拘提陳嫌到案，查扣電擊棒、安全帽、衣褲等證物。全案詢後依強盜未遂及傷害等案，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押。

▲▼高雄超商店員被歹徒持電擊棒攻擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子攻擊店員後，趁機闖入收銀台。（圖／記者賴文萱翻攝）

回顧整起事件，該超商周姓店員遭一名該名頭戴安全帽男子用辣椒水襲擊，雖立即持櫃檯的椅子反擊，沒想到歹徒竟又拿出電擊棒朝店員攻擊，造成店員當場感到暈眩短暫倒地。

男子隨後趁機進入櫃檯翻閱收銀檯上的物品，但未得手任何財物。警方到場後立即封鎖現場並採集相關跡證，初步了解並無任何財物損失。