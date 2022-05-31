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8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　潘孟安怒下令：不准再發生

▲屏東縣議員曾義雄 。（圖／翻拍）

▲屏東縣議員曾義雄 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名8歲確診童高燒41度遭三家醫院拒收，縣議員曾義雄今(31)日在議會縣政總質詢時提出指評；他說，有的醫院的兒童專屬綠色通道只是做做樣子，作秀應付衛福部的；縣長潘孟安表示，縣府已正式行文衛福部，要求醫院肩負起責任，未來不可再有類似情形。

▲曾義雄議員質詢，潘孟安回答 。（圖／翻拍)

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屏東22日時發生一位媽媽帶著確診又發高燒41度的8歲孩子，到了屏東基督教醫院就醫，由於醫院內部清消，所以被拒；媽媽趕緊再帶往部立屏東醫院，院方以沒有小兒科拒收，媽媽詢問過衛生局後，再開車到寶建醫院，但到了醫院門口，又以沒有收到通知拒收，媽媽最後衝到高雄長庚醫院，才終於讓孩子就診。

縣議員曾義雄今天在議會為提出質詢，他說，部分醫院的兒童專屬綠色通道只是做做樣子，作秀應付衛福部，「小孩的生命隨時可能就消失，拜託醫院作作功德，不要再讓悲劇發生」。

屏東基督教醫院表示，5月22日星期日這位孩童來屏基的時間，因急診室內陸續有員工與病患確診，為確保急診環境安全，進行數次急診環境的消毒，待完成環境消毒，確定環境安全後重啟看診；而急診室污染是需要經過消毒後才能開放使用，暫時停掛確實有所考量。在目前Covid-19疫情高峰下，對於這次停掛所生事件，屏基已進行檢視及研擬未來的因應措施；疫情期間醫院一直繼續堅守崗位為民眾服務奉獻，盼能共渡疫情難關。

部立屏東醫院並未對此做回應；而寶建醫院當天因量能已近滿載才未收治。

屏東縣衛生局疾管科代科長仇幼娟說，已函文22家醫院重申，倘若有危急病人應依醫療法等相關規定，先以適當急救或採取必要措施。

潘縣長表示：「屏基我們要求他們，未來類似這樣的個案不准再發生；而部立屏東醫院基於一個公立醫院，不應該有這樣的服務態度，更不應該是衛生局打電話，他們才要回應。」

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