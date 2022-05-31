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嘉邑城隍廟捐860住警器　嘉市3火災住警器預警43人獲救

▲▼ 嘉邑城隍廟捐助嘉義市火災住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉邑城隍廟捐助嘉義市火災住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市城隍廟捐贈嘉義市住宅用火災警報器860顆，黃敏惠31日市務會議前代表市民回贈感謝狀及紀念品，由廟方董事長賴永川及常務董事周茂森與楊嘉南先生代表受贈。受贈之住宅用火災警報器，將優先安裝於弱勢團體、避難弱者住家及老舊木屋等場所，嘉速建構安全無災害的生活環境空間。

▲▼ 嘉邑城隍廟捐助嘉義市火災住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉邑城隍廟捐助嘉義市火災住警器 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，特別感謝嘉義市城隍廟董事長賴永川及全體理監事對於推動住家裝設「住宅用火災警報器」政策認同與肯定，廟方具體展現行善不落人後，對弱勢族群更是照顧有加，「住宅用火災警報器」能偵測火災及時發出警報，讓民眾及早得知火災發生，爭取逃生時間避免生命財產損失。希望透過本次捐贈義行的拋磚引玉，鼓勵更多民間資源參與回饋社會，幫助弱勢也讓市民更重視自家防火安全。

消防局表示，嘉義市的住警器補助安裝政策一直都是以最嚴謹認真態度執行安裝，不浪費寶貴資源，因此也受到國家發展委員會政府服務獎的肯定。從去年至今已有13件火災因住警器而成功預警案件，總計有43位民眾因此獲救遠離危險，充分顯示社會各界的努力成果顯著。本市符合補助資格之低收入戶、獨居長者及身心障礙等弱勢族群及高風險住宅場所，可透過民政、社政及區公所等單位協助申請，後續消防局將儘速安排人員訪視及安裝事宜，讓市民能盡早獲得保護，大家一起努力打造有溫度、安全的樂活城市。

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