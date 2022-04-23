九天玄女又來了！　這次降肉嘉義縣消防局...籲安裝火災警報器

記者翁伊森／嘉義報導

搶搭網紅阿翰在YouTube上「算命阿姨九天玄女之天女散花」模仿傳神，一週超過200萬次點閱。嘉義縣消防局由消防人員扮演誤降九天玄女乩身的「三太子」，以搞笑創意的宣導方式，希望提昇民眾對「住宅用火災警報器」的重視，在意居家安全且裝設住警器。

▲▼ 嘉義縣消防局九天玄女推薦火警神器「住宅用火災警報器」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

根據統計，住宅火災最常發生的原因為「電氣因素」、「敬神祭祖」、「爐火烹煮不慎」，這3個火災發生原因率去年即占80%。為提醒民眾守護自身財產安全，消防局火災預防科特別籌畫宣導影片，由第一大隊同仁演出九天玄女乩身，但卻因玄女最近太忙而誤降為三太子，這群同仁不僅自備爆米花、文昌筆及住警器等道具，起乩的口氣也模仿的維妙維俏，最重要的是影片中的法器「住警器」。

統計嘉義縣2021年發生之住宅火災案件因住警器成功發報件數達12件，今年1月迄今亦有4件成功發報案件，可見裝設住警器的重要性。基於自己財產安全自己保護觀念，消防局鼓勵民眾自主購買安裝住宅用火災警報器，可有效達到預防火災擴大，及早預警逃生應變，花小小的錢，得到大大的保障。

另外嘉義縣為守護全體縣民居家安全，本(111)年度特別針對設籍本縣之住宅場所提供免費補助住宅用火災警報器，消防局呼籲民眾若經濟能力許可，可於每1居室各裝1個住警器，才能全面守護家人的生命財產安全。

嘉義縣局長呂清海表示，請民眾謹記「用電安全5不1沒有」原則，5不為「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮溼汙損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放可燃物品」，1沒有為「沒安全標章的電器不用」。另燒金紙或烹煮食物時應落實「人離火熄」觀念。