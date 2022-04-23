　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

九天玄女又來了！　這次降肉嘉義縣消防局...籲安裝火災警報器

記者翁伊森／嘉義報導

搶搭網紅阿翰在YouTube上「算命阿姨九天玄女之天女散花」模仿傳神，一週超過200萬次點閱。嘉義縣消防局由消防人員扮演誤降九天玄女乩身的「三太子」，以搞笑創意的宣導方式，希望提昇民眾對「住宅用火災警報器」的重視，在意居家安全且裝設住警器。

▲▼ 嘉義縣消防局九天玄女推薦火警神器「住宅用火災警報器」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼ 嘉義縣消防局九天玄女推薦火警神器「住宅用火災警報器」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

根據統計，住宅火災最常發生的原因為「電氣因素」、「敬神祭祖」、「爐火烹煮不慎」，這3個火災發生原因率去年即占80%。為提醒民眾守護自身財產安全，消防局火災預防科特別籌畫宣導影片，由第一大隊同仁演出九天玄女乩身，但卻因玄女最近太忙而誤降為三太子，這群同仁不僅自備爆米花、文昌筆及住警器等道具，起乩的口氣也模仿的維妙維俏，最重要的是影片中的法器「住警器」。

▲▼ 嘉義縣消防局九天玄女推薦火警神器「住宅用火災警報器」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

統計嘉義縣2021年發生之住宅火災案件因住警器成功發報件數達12件，今年1月迄今亦有4件成功發報案件，可見裝設住警器的重要性。基於自己財產安全自己保護觀念，消防局鼓勵民眾自主購買安裝住宅用火災警報器，可有效達到預防火災擴大，及早預警逃生應變，花小小的錢，得到大大的保障。

另外嘉義縣為守護全體縣民居家安全，本(111)年度特別針對設籍本縣之住宅場所提供免費補助住宅用火災警報器，消防局呼籲民眾若經濟能力許可，可於每1居室各裝1個住警器，才能全面守護家人的生命財產安全。

嘉義縣局長呂清海表示，請民眾謹記「用電安全5不1沒有」原則，5不為「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮溼汙損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放可燃物品」，1沒有為「沒安全標章的電器不用」。另燒金紙或烹煮食物時應落實「人離火熄」觀念。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
排班起口角！　他怒朝同事肚子開一槍
台東暴雨土石流　「多良車站」成孤島關閉一天
快訊／今日確診飆破4千？　陳時中14:00說明
快訊／疫情有新變化？　中央突找柯文哲、侯友宜開會
「紅蘿蔔狀對流雲系」狂冒！　這一帶迎劇烈雷雨、下冰雹
與病毒共存「至少30-60兒童染疫亡」！　醫憂2件事
快訊／高雄2區停電！　台電緊急搶修
快訊／石原聰美當媽了！　報喜「寶寶剛誕生」
快訊／4縣市「豪大雨特報」！　午後降雨範圍變更廣
快訊／板橋28歲重機男自撞！　倒地身亡
快訊／「學姊」黃瀞瑩確診！　症狀曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

跨線硬插警車...蛇行自撞電桿　酒駕男：因為看到警察會怕

月入10萬男餐廳性霸凌女服務生　「人格保證」拒認罪下場更慘

九天玄女又來了！　這次降肉嘉義縣消防局...籲安裝火災警報器

桃警掃蕩黑幫檢肅治平專案43人 「多角化經營」恐嚇詐騙全都來

快訊／台8線40m高大樹倒塌雙向中斷　居民警消電鋸支援搶通單線

槍毒一起搞！南警同步掃蕩暴力犯罪集團　逮7治平對象

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺昏迷　送醫搶救不治

宿醉男無照騎車...停紅燈滑手機代價高　「前一天喝酒還沒退」

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

跨線硬插警車...蛇行自撞電桿　酒駕男：因為看到警察會怕

月入10萬男餐廳性霸凌女服務生　「人格保證」拒認罪下場更慘

九天玄女又來了！　這次降肉嘉義縣消防局...籲安裝火災警報器

桃警掃蕩黑幫檢肅治平專案43人 「多角化經營」恐嚇詐騙全都來

快訊／台8線40m高大樹倒塌雙向中斷　居民警消電鋸支援搶通單線

槍毒一起搞！南警同步掃蕩暴力犯罪集團　逮7治平對象

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺昏迷　送醫搶救不治

宿醉男無照騎車...停紅燈滑手機代價高　「前一天喝酒還沒退」

獨／特斯拉突亮「小烏龜」秒鎖死　CEO女車主嚇壞：好險不在國道

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

先探／謝金河：題材極大化的陷阱

正妹臉蛋堪比辣模！下面卻是「妊娠紋啤酒肚」　她竟每月爽賺38萬

辭華視總經理又下主播台！陳雅琳首發聲揭「關鍵原因」：還在思考

清冠1號治療預防Omicron有效　中醫師評估小朋友也能服用

台東暴雨！南迴公路驚傳土石流　多良車站成孤島...關閉一天搶修

五甲變電所饋線跳脫！高雄鳳山5730戶停電　台電：已全復電

海底狂冒粉紅泡泡超療癒！墾丁珊瑚大爆卵　灑花為媽祖慶生

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

嘉義狂下雞蛋大冰雹　民眾：車子鈑金像被打凹！

特戰士官下屬驚爆借50萬：好班長被高利貸糟蹋

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺亡

新北地檢女檢察官確診！　緊急快篩13人

上百網紅捲假鞋風波！廠商退款條件變了

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

逮毒蟲丟槍摔安全帽挨批　警回應

特戰士官被收押　傷者恐成植物人

暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟被捕

工程師騎重機猝死！突倒路肩嚇壞路人

小姐喝到吐　他撿屍不成拿了手機就跑

她自助洗衣被清出　男「下鍋混洗」帶走

更多熱門

相關新聞

宿醉男無照騎車　停紅燈滑手機...慘了

宿醉男無照騎車　停紅燈滑手機...慘了

新北市汐止分局交通分隊警員，日前執行交通疏導勤務，在大同路一段與新台五路一段間，發現1名男子在停等紅綠燈時滑手機，立刻上前盤查，事後發現男子非但無照騎乘機車，甚至身上還散發出濃厚酒味，最後酒測值達0.37，男子才坦承凌晨喝完啤酒，早上就騎車上班。

Selina男友正面照意外曝光！　幫打預防針

Selina男友正面照意外曝光！　幫打預防針

南投師喊：早知道早點確診　身份是直播主

南投師喊：早知道早點確診　身份是直播主

離譜師無罩傳學生還開嗆　丟差後更慘下場曝

離譜師無罩傳學生還開嗆　丟差後更慘下場曝

特戰士官轟爆討債人大逆轉　嗜賭狂借錢內幕曝

特戰士官轟爆討債人大逆轉　嗜賭狂借錢內幕曝

關鍵字：

嘉縣消防九天玄女住警器影音

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

第一眼先看到鯊魚還是腳？

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面