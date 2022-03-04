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社會 社會焦點 保障人權

獨／一人獨救果貿大樓百名住戶　幕後滅火英雄是高雄國中生

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營果貿社區一棟大樓深夜發生火警，還好有一名國中生聽到住警器響了，拿了滅火器就衝到隔壁鄰居家協助滅火，消防隊獲報趕到現場之後，這才發現有這一名防火小尖兵，一問才知道這名國中生，從國小起就多次參加消防隊的防火宣導活動，熟練滅火器的操作，及時阻止火神。

▲高雄果貿社區大樓火警，靠一名國中生提滅火器救了整棟住戶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄果貿社區大樓火警，靠一名國中生提滅火器救了整棟住戶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警就發生在2月26日的凌晨，左營果貿大樓的12樓的住家起火，消防隊趕到現場之後發現已經順利滅火，詢問之下才知道是起火住家鄰居，一名國中生第一時間就拿著滅火器衝進去，對著起火點狂噴，順利滅火。這名國中生不願意曝光，只對消防隊員說自己從國小開始，就多次參與左營消防分隊舉辦的防火宣導，所以他對滅火器的操作十分熟悉，同時才會在火災發生時，聽到住警器響，本能性的救災。

▲高雄果貿社區大樓火警，靠一名國中生提滅火器救了整棟住戶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄果貿社區大樓火警，靠一名國中生提滅火器救了整棟住戶，同時住警器也發揮作用  。（圖／記者吳奕靖翻攝）

左營分隊張漢文表示，消防局自城中城大樓火災後，為提升老舊集合住宅大樓公共安全，積極推動三燈二器專案，補足大樓消防安全設備的不足。正巧1月9日消防局第二大隊協助果貿社區於公共區域安裝1500顆住宅用火災警報器，在本火警案中即發揮功效，成功示警住戶逃生。

高雄市消防局同時也提醒民眾預防電器火災務必牢記「五不一沒有」口訣：電器周圍不放可燃物、電線不綑綁，插頭也不能夠潮溼汙損，同時留意用電不超載，沒有使用到的電源就要經常把插頭拔掉，最重要就是沒有安全標章電器不買不用。

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