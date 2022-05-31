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小孩歡、食物歡媽媽快「起肖」！確診媽媽感動曝這招「hold」住蔬果新鮮撐過居隔

▲▼優系,保鮮袋,蔬果。（圖／取自Costco好市多商品經驗老實說）

▲一名確診的媽媽分享自己因為確診，沒力氣準備全家人的一餐，靠著蔬果保鮮這招，居隔還可以吃到新鮮的葉菜。（圖／取自Costco好市多商品經驗老實說，下同）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散打亂了生活節奏，小孩居家上課，爸媽居家上班，不論是職業婦女或是家庭主婦的媽媽，一邊要幫小孩準備上課內容，一邊又要幫家人準備早中晚餐，已經像個陀螺轉個不停，加上連日大雨，菜價狂漲，怎樣才能省下時間省下荷包？想一次採買大量的蔬果囤貨，但又怕蔬果很快爛掉，疫情期間小孩歡、食物也歡，種種情形真的讓媽媽快「起肖」！

▲▼ 小孩歡、食物歡媽媽快「起肖」！確診媽媽感動曝這招「hold」住蔬果新鮮撐過居隔 。（圖／翻攝自網路）

▲她說平常都有使用USii鎖鮮袋，冰很多天的青蔥都很翠綠。

有別於去年，一天確診人數幾百人，今年確診人數天天在6～8萬徘徊，好怕自己也成了其中一個！家中只要有一人確診，就會影響全家人的生活。近日，一名確診的媽媽在「美式賣場社團」中，分享自己因為確診，身體不適，沒力氣準備全家人的一餐，只能靠著外送勉強餵飽家人，但也還好平常都有使用USii鎖鮮袋，讓家人居家隔離時，還可以吃到新鮮的葉菜，真的很令人感動啊！等身體康復，恢復體力後，看著冰箱的蔬果依舊新鮮，也hold住了荷包，感動係數瞬間滿分，超強保鮮力釣出不少愛用者討論蓋樓，「這個保鮮袋好用，蔬菜放裡面冰一個禮拜都還是綠綠的」、「近期真的是爸媽的一百種崩潰，這個袋子是懶媽助攻手，菜放裡面不太需要擔心」、「我也用保鮮袋每週多買一些蔬果，以防萬一」。

▲▼優系,保鮮袋,蔬果。（圖／取自Costco好市多商品經驗老實說）

▲10天以上的高麗菜還很清脆，讓她超感動。

目前市面上的保鮮袋大多為分裝功能，並無真正的保鮮作用，USii優系蔬果鎖鮮袋之所以能夠保鮮，是因為具備「吸收植物老化激素、鎖住水分、抑菌防霉、調控氣體」四大功能，對於蔬果保鮮的能力特別有感，蔬果買回來後只要五步驟「乾、冷、蔬、果、密」就可以多放幾天，乾指的是入袋前勿洗勿切，用廚房紙巾將蔬果表面的水分吸乾再放入袋中密封放入冷藏室，常溫存放的蔬果則不要存放在超過30度的環境，並注意一袋只放一種蔬菜或水果不要混裝，即可輕鬆延長蔬果新鮮度，有網友提醒「蔬果袋擦乾後可以重複使用」、「蔬菜用廚房紙巾包住再放進袋中的效果更好，但是紙巾濕的時候記得更換，保持袋子裡面乾燥」，網友分享「蔬果可以在冰箱內放5~7天」。

▲▼優系,保鮮袋,蔬果。（圖／取自Costco好市多商品經驗老實說）

▲超多網友回覆自己也是愛用者，袋子還可以重複使用。

因為太多人有食材保存需求，除了蔬果專用的蔬果鎖鮮袋之外，還有適用魚肉類、熟食的「USii優系食物鎖鮮袋」，各種鮮蝦魚肉、乾貨、麵包都能用，特色是優於市售保鮮袋500倍的阻氧率、2倍抗穿刺，袋子的氧氣通透率低，食物在袋內新鮮不走味，大多網友都把這個袋子當作分裝容器使用，一次採買大份量食材後直接分裝，盡量把袋內的空氣擠出後，用夾鏈封條封緊，先直放在冷凍中固定形狀後再平放收納，會感覺冰箱怎麽多出好多空間，除了裸裝食物，也可以用袋中袋的方式，就算裝油膩膩的肉類，保鮮袋也可以洗淨晾乾後重複使用。

疫情期間想要控制預算又想要吃得營養，專門設計給蔬果的USii優系鎖鮮袋，通過食品安全認證，不含雙酚A和塑化劑，用得安心且能重複使用，不同的尺寸設計讓你選擇適合大小安心保存食物，蔬果放蔬果袋，其他食材食材放食物袋，遇上突發狀況、大量囤貨再也不煩惱。

▲▼ 小孩歡、食物歡媽媽快「起肖」！確診媽媽感動曝這招「hold」住蔬果新鮮撐過居隔 。（圖／翻攝自網路）

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