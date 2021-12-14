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不想被菜價綁架！蔬果神奇袋的鎖鮮密技用起來　超強保鮮力不再擔心蔬菜變臉快

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲網友利用「蔬果鎖鮮袋」的超強保鮮力，延長食材的新鮮度。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

消費中心／綜合報導

疫情後什麼都漲，去傳統市場或量販超市逛一圈，菜、肉都變貴不少，一星期食材採購下來，隨便就破千，以每天必吃的蔬菜來說，菜價起起伏伏，想吃個簡單燙青菜要再三考慮。荷包大縮水，菜錢又有限，如何不透支，除了考驗主婦精打細算的功力，還有怎麼延長食材的賞味期限，不用三天兩頭就去買菜，最近美式賣場社團網友狂推一款蔬果鎖鮮袋，超強保鮮力釣出不少愛用者熱烈討論狂蓋樓，「疫情時靠這個保鮮蔬果減少外出採購次數」、「真的很好用 尤其小家庭菜沒有吃這麼快 裝進袋子可以延長保鮮期不浪費」，還有煮了10幾年三餐的媽媽一試成主顧，驚呼「相見恨晚」，不僅用了就回不去，更在朋友圈宣傳起來，好康逗相報。

三級警戒期間不外食，改在家天天煮，很多人煮飯做菜功力大增，從外食族變成小當家，而為了減少外出，不少會一次買齊要吃的份量，但有的蔬果不耐放，如何保存令人傷腦筋，有網友就在美式賣場社團熱情分享，自己靠著食物、蔬果專用的「USii蔬果鎖鮮袋」解決生活痛點，其他人開始使用後，也都說保鮮效果太神奇了，「茼蒿用這個放了一個禮拜還跟剛買一樣」、「好用放5天一樣新鮮」、「大概可以比平常多放個5～7天」、「疫情期間靠它讓我每天開伙只要二週採買一次」。雖然微解封後的下廚時間變少了，卻更需要鎖鮮袋把未烹飪完的蔬菜通通保鮮起來，像是青菜放兩周還是青筍筍，青脆不軟化，而鎖鮮袋洗完晾乾後可重複使用，呵護食材也友善環境，好用又不貴，就有人大讚「感謝科技帶給我們這麼便利的生活」。

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲▼網友分享媽媽使用鎖鮮袋心得，釣出其他愛用者，也有不少人被堆坑。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

一般保鮮袋只有分裝功能，相較之下使用USii蔬果鎖鮮袋，食物真的比較不容易壞，一位網友趁黑色星期五購物節補了一波鎖鮮袋，推薦給媽媽使用後，現在媽媽買完蔬菜水果後，回家第一件事，就是把爛葉、水份稍微處理一下，再一一放入鎖鮮袋冷藏起來。舒媽媽說，平常家中都是採買一週的食材份量，尤其是青菜需求量大、買最多，最常買的有紅蘿蔔、青椒、青江菜、豆苗，一般就是包報紙或塑膠袋裝起來，再放進冰箱，但因為不是天天開伙，有的青菜一拿出來才看到已經爛掉了，或是菜葉大概放4、5天就開始變黃，被家人虧「丟的比買的還多」；她起初使用鎖鮮袋時也很懷疑保鮮效果，沒想到用了一陣子後，發覺真的可以維持青菜新鮮度，就跟去菜市場剛買回來的一樣，最棒的是，鎖鮮袋有不同大小尺寸很好用，不論是沒吃完的東西或蔥、韭菜等，都能找到相對應的尺寸裝袋，解決家庭主婦的困擾，也可以讓冰箱乾淨整理。

究竟蔬果買回家該怎麼放才好？首先要知道的是，蔬果在採收後，因為植物老化激素催熟、蒸散作用讓水份流失凋萎失去脆度、呼吸作用而逐漸衰老以及微生物入侵導致發霉敗壞等，使得綠色蔬菜乾枯變黃、水果放過熟。而蔬果種類特性不一樣，高麗菜、大陸妹、菠菜、木瓜、綠番茄等，都有各自適合的儲放條件，不是通通丟進冰箱就好，這時把蔬果專用機能袋派上用場，USii蔬果鎖鮮袋的4大超強鎖鮮力，可有效減緩植物老化、抑菌防霉、調節氣體、鎖住水分，結合農業知識與保鮮科技研發，利用機能性薄膜技術，把鮮度鎖在袋中延長保存，營養不輕易流失，使用小訣竅在袋內多鋪1、2張廚房紙巾，去除多餘水分，可讓保鮮更長久，有主婦用了這招後，觀察到蔬果可比平常多放個5～7天；另外，需要轉熟的蔬果，希望放到3天以後再慢慢吃，也可先裝進鎖鮮袋儲放。

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／優系提供）

▲▼攝影師利用縮時鏡頭補捉11種家常蔬果的保鮮狀況，蔬果用鎖鮮袋保存後，能減緩腐敗的速度。（（上圖／MinMin山邊小廚房提供、下圖／翻攝自USii優系YouTube影片）

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／翻攝自USii優系YouTube影片）

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／優系提供）

▲針對麵包土司、魚肉或熟食，也有專用的食物鎖鮮袋。（圖／優系提供）

如果是零食餅乾、麵包土司、魚肉或熟食，則是可以使用食物鎖鮮袋保存住食物的好味道。食物之所以能保鮮，阻絕氧氣是一大要素，因為阻絕氧氣才能進而延緩細菌及微生物的增生，降低食物的腐敗速度，食物鎖鮮袋與市售分裝袋相比，因採用高科技超低透氧材料，具有優於市售500倍絕氧、隔絕溼氣等特性，將食材如肉品、海鮮等原始風味及香氣封存在袋內，再拿出來烹煮享用時，依然新鮮不走味，餅乾、堅果也不會變軟，還是維持酥脆口感，同時保持冰箱清新不竄味；而通常把蝦蟹等袋殼海鮮裝袋，最怕袋子被鬍鬚刺穿，食物鎖鮮袋特別設計2倍抗穿刺，袋體相當強韌。建議可把食物專用袋當成高阻絕氧氣的容器來使用，盡量把袋內空氣擠出後，再將夾鏈封條封緊，除了裸裝食物，另可使用袋中袋的方式，比較衛生環保且容易清洗，延長袋子使用時間。

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／翻攝自USii優系YouTube影片）

▲▼食物鎖鮮袋能阻絕氧氣進而延緩細菌及微生物生長，並能將食物原始風味及香氣封存在袋內。 （圖／翻攝自USii優系YouTube影片）

優系Usii高效鎖鮮袋（圖／翻攝自USii優系YouTube影片）

專門設計給蔬果、食物保鮮專用的USii高效鎖鮮袋，每天不到1元，就能讓蔬果保鮮超過一星期，袋子可重複利用，CP值超高，尤其通過台灣SGS、美國FDA和歐盟檢測認證，100%無塑化劑、無雙酚A，用起來更安心。疫情後，萬物皆漲，三餐想吃得營養，又要控制菜錢預算，婆媽們可以把鎖鮮密技學起來，不要怕分裝麻煩，用對鎖鮮袋及方法，可以降低食材劣化丟棄浪費，隨時有新鮮蔬果吃，而且留住營養價值，既鎖住全家人的健康，也鎖住荷包。

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