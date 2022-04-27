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陳吉仲：不能讓北農做任何休市　籲農民安心交易皆正常

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調，北農絕對不能休市。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台北農產運銷公司截至昨晚確診者累計140人，農委會主委陳吉仲今（27日）表示，不能讓北農做任何休市，北農也已提6大措施，交易都會正成，要請所有農民安心。

立法院經濟委員會今審查曾銘宗委員等20人擬具「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」案。會前陳吉仲針對北農陸續爆出確診指出，昨天有跟北農討論，原則跟北市府一樣態度「不能讓北農做任何休市」，否則將影響大台北地區蔬果供應，甚至衝擊產地，但為解決疫情快速發展，北農有提了6大措施。

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台北市市場處說明，已要求北農訂定持續營運及人力備援計畫，包括（1）延長拍賣時間，以時間換取空間；（2）擴大預約交易，降低市場工作量；（3）調節第一果菜批發市場到貨量，分散至第二果菜批發市場或新北果菜批發市場；（4）調度現有其他部門人員，支援拍賣作業；（5）召回退休拍賣員，協助理貨、拍賣作業等因應作為。

陳吉仲說，北農二市沒人確診，主要是一市的拍賣人員較多， 接下來將增加預約交易，就是「不用經過拍賣，產品就可直接運送到通路業者」，且同時拉長營業時間，讓蔬果能順利到北農，以昨天蔬菜成交量1700百公噸，如常交易，請所有農民安心。

至於密切接觸者是否以篩代隔？陳吉仲認為，跟北市都是希望比照醫療體系，因這是所謂國家基礎建設，維持民生必需，因此用快篩取代隔離3天，比較可讓北農順利運作。

另外，糧食安全危機會不會影響國內農產品？陳吉仲強調，已確保所有肥料等資材足夠，往後推半年都夠，包括蔬果、肉類及水產品庫存，再加上自己國內生產，未來半年所有農漁畜產供應絕對充足，只是現在問題是原物料上漲後，導致農畜產品提高，農委會接下來會盡量在源頭降低成本，減少農民負擔。

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