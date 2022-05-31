批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

▲國民黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

「很多孩子都走了」爭議持續延燒，國民黨立法院黨團30日集體前往刑事局自首「散布假消息」，31日再開記者會批評，指揮中心4月開始逐步宣布放寬防疫政策，但對於兒童疫苗卻是「落後部署」，現在宣傳兒童疫苗陸續到貨，凸顯政府當時沒有任何準備，就貿然開始防疫新生活。黨團總召曾銘宗更說，現在家長為了讓孩子打疫苗，要凌晨2點鐘去排隊，「非常痛心！」

黨團副書記長謝衣鳳今天上午表示，台灣進入與病毒共存的時期，不過，食藥署遲至4月底才緊急通過莫德納疫苗EUA，給6歲至11歲的兒童接種，隨後通過輝瑞BNT疫苗給兒童接種，直至5月16日首購的兒童疫苗才到貨，指揮中心哪有超前部署，當時國民黨團開過很多次記者會，質疑衛福部沒有使用226億預算，為什麼沒有提前部署兒童疫苗？在宣布重症減災政策的同時，是否有發現兒童重症率高，專責病房是否足夠？

立委洪孟楷批評，總統蔡英文這兩天在臉書寫道，兒童疫苗有陸續到貨，但是從4月開始宣布防疫新生活，現在兒童疫苗才到貨，換言之，在1個半月以前根本沒有準備好，這才是國人認為最大的問題：沒有任何準備就貿然開始防疫新生活。

洪孟楷表示，疫苗訂貨、疫苗到貨、中央分配疫苗到地方是一回事，最後打到體內才能真正形成保護力，現在政府一直強調疫苗訂貨了，結果分配到地方等環節到底有沒有溝通好？中央宣布增設大型接種站，馬上被台北市長柯文哲批評是「白痴政策」，而新北市、台中市也沒有接收到相關訊息，另外，沒有增加醫護人員人力，仍舊是「挖東牆補西牆」。

洪孟楷質疑，台灣的防疫是「開書考」，別人考過的考卷，現在過了半年還可以搞得這樣荒腔走板、不及格，「10個孩子走了，還有25個孩子現在重症在搶救當中，到底還會有多少悲傷的眼淚、心碎的家庭、永遠挽不回的悲劇？」他提醒，美國現在考慮為5歲以下的孩童施打疫苗，政府應盤點我國疫苗量能是否足夠、是否有超前部署。