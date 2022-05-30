民進黨網軍5大事件曝　國民黨：反串、分化台灣內部

▲國民黨團召開「蔡政府執政六周年，網軍治國，操弄輿論」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

藝人郭彥均日前轉述醫護友人心聲「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭到網軍出征，也讓民進黨疑似透過網軍操作政治議題的爭議再次浮上檯面。國民黨團統整近年來民進黨網軍5大事件，抨擊綠營網軍反串、分化台灣內部，減少全民監督執政黨的力量。

國民黨團總召曾銘宗指出，蔡政府利用網軍攻擊反對黨、帶風向，這是經過副總統賴清德所證實的情況，養網軍的經費部分來自中央政府宣導預算，根據中央政府111年度編列宣導經費，總共11億元，其中最多的是農委會1億4971萬元，其次是司法院1億352萬元，教育部有8835萬元，國營事業部分則編列8億元，兩者相加共有20億元。

曾銘宗進一步指出，網軍治國有5大案：楊蕙如案、賴清德案、林瑋豐案、林秉樞案和政院小編案。其中，卡神楊蕙如養網軍造成大阪辦事處長自戕案，遭法院依《侮辱公務員執行之職務罪》判5月徒刑定讞，但是楊蕙如養網軍的錢到底從哪裡來？檢調一直不敢追查。

書記長萬美玲表示，民進黨網路社群中心副主任的先生林瑋豐，在網路上反串中國網友散布假訊息，自導自演，民進黨立委王定宇還轉發林瑋豐的貼文，甚至連總統蔡英文的臉書也跟著附和，遭到網友抓包後，無論是王定宇還是蔡英文總統，都從不對外說明和解釋。此外，毆打高嘉瑜的林秉樞，遭網友踢爆本身就是網軍頭子，跟多位民進黨民代認識，但民進黨對此事避重就輕。

萬美玲表示，從楊蕙如、林瑋豐到林秉樞都是經過網友認證的網軍事件，而在今年3月初，國民黨新北市議員葉元之遭到網軍攻擊，IP竟然來自於國發會；林秉樞在維基百科上的內容，放置許多與政治人物合照，其修改IP竟然來自於公路總局，顯然蔡政府把網軍養在政府各個部門。

副書記長鄭正鈐表示，2020年12月3日行政院長蘇貞昌6度遭在野黨杯葛，無法上台進行總質詢，在同個時間發現在綠營粉專和民進黨立委粉專，同時都貼出攻擊在野黨杯葛梗圖，後來發現是行政院發言人室的幕僚在立法院議場2樓，直接製作梗圖攻擊在野黨，簡言之，就是人民納稅的稅金來洗百姓的腦，此舉非常不可取。

鄭正鈐分析，網軍治國已經引起很大的民怨，已有組織地反串中共、在野黨、執政黨以及中間選民，透過各分組反串發布不實言論、訊息、帶風向，散布謠言、洗腦群友、分化台灣內部、分裂族群，減少全民監督執政黨的力量。

鄭正鈐表示，近日最經典網軍帶風向的案例是台北市議員徐巧芯，經由網軍假爆料其違規停車，不給警察開單，在網路上展開鋪天蓋地攻擊，而事實上，所謂違規停車的紅線，是民間自行畫設的「山寨紅線」，發動攻擊的網軍Vek1112是黑柯粉磚的管理員，本身還是國小代課老師，網軍攻擊在野黨政治人物，向國人進行認知作戰，實在是非常不應該、不可取的現象。

曾銘宗表示，國民黨團有二項要求，一、要求審計部嚴格查核政府各部會、國營事業有關宣導費用，是否有用在刀口上，是否有不當流用，移為養網軍之用。二、假設審計部發現不法，盡速移請檢調偵辦，同時要求檢調清查相關資金流向，向國人說明政府養網軍的錢，到底從哪裡來，呼籲檢調不要放水，請依法行政。