2則境外假訊息遭揭　民進黨：在野黨別見獵心喜拖垮台灣

▲最近網路流傳兩則來自境外假訊息，民進黨提醒民眾不要轉傳。（圖／民進黨臉書）



記者陶本和／台北報導

最近網路上流傳不少疑似境外的假訊息，民進黨30日透過臉書舉例，包括「台南高鐵站群聚感染4000人」、「徐芳麗上傳造假對話」，提醒民眾在防疫關鍵時刻，不要轉傳錯假訊息，也呼籲在野黨不要見獵心喜，趁亂打擊防疫工作，拖垮台灣防疫腳步。

民進黨上午表示，在疫情當前，團結防疫是首要任務，最近網路上流傳不少疑似來自境外的假訊息，造成社會恐慌。黨部舉例，首先是「台南高鐵站群聚感染4000人」假訊息。

民進黨表示，台南市衛生局已經澄清，這是不實消息，而台南市警察局查證後指出，此訊息是由境外推特帳號發布，立場鮮明的新興臉書粉專，在一小時內隨即分享，後續由400多名網友轉發，且轉發行為均標註惡意攻擊，部分網友帳號資訊還包含簡體字或外國語言文字。

民進黨指出，第二個假訊息是「徐芳麗上傳造假對話」，經刑事局及調查局查證，此假訊息是由造謠累犯「徐芳麗」先於推特上傳假對話截圖，當天就有至少25個臉書粉絲專頁發布，內容也完全相同。

民進黨表示，其中有19個粉專貼文發布時間間隔只有10秒，首則留言都是同一個農場文章連結。

對於近來出現的境外假消息，民進黨表示，希望大家在防疫的關鍵時刻，關心疫情時，不要轉傳錯假訊息，造成社會恐慌，增加醫護人員的負擔。

最後，民進黨呼籲在野黨，不要見獵心喜，把兒童的健康當作政治攻防的工具，趁亂打擊防疫工作，拖累台灣防疫腳步。