快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

▲國民黨立委徐志榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中央選戰策略會報昨（30）日徵召現任立法委員徐志榮參選苗栗縣長，不過，徐志榮31日受訪表示「有點錯愕」，他強調目前先把立委工作做好；至於週三常會若通過徵召案是否會接受提名？他則說，「黨會尊重我的意見吧！」

徐志榮表示，他堅持兩個原則，第一就是不會參選，第二就是全力支持黨的候選人，他從頭到尾跟黨、鄉親和支持者從未表示過參選苗栗縣長，對於辜負黨的抬愛，以及支持者的厚愛，還有他老婆的期望，讓大家失望，他深深一鞠躬。

徐志榮說，他對現在有意願參選的前縣長劉政鴻、議長鍾東錦以及前水利會長謝福弘，他都說過自己不參選，他要當個言而有信的人，所以他不會參選，大部分得民眾也都在關心防疫，選舉是另外一回事，苗栗縣長成功不必在他，但功成一定有他，希望大家心手相連打贏年底苗栗選舉，守住藍天。

徐志榮聲明全文

苗栗是志榮的根，志榮有幸擔任三屆立委，為鄉親服務，至今勤勤懇懇，雖無大功但求努力。

日前黨內已有多位優秀同志表達參選意願，而志榮重情守信，也表達支持優秀同志出陣。團結是為了勝選，但勝選的目的為何？「是為人民服務！」所以誰在哪個位置並不重要，重要的是能夠成就苗栗，真正為鄉親、為國人謀福才是根本！

志榮謝謝選戰策略會報的抬愛，眼見今日執政黨在立法院鴨霸的表現，想想因疫情離逝的國人，志榮實在無法思考選舉的問題，將立委工作做好為要。

目前確診人數屢創新高，防疫工作最為重要，志榮身在衛環委員會，應該先以本業為主，以「 思民之苦、以民為本」為中心思想，故一切應先以防疫為重，為民請命，監督政府，對抗疫情，責無旁貸，繼續為苗栗、為國人打拚！

最後，面對近期的紛紛擾擾，造成各界擔憂，志榮深感抱歉！但面對鴨霸濫權的政府，年底這一戰，相信團結會是我們共同的名字！