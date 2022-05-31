　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

▲▼國民黨立委徐志榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐志榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中央選戰策略會報昨（30）日徵召現任立法委員徐志榮參選苗栗縣長，不過，徐志榮31日受訪表示「有點錯愕」，他強調目前先把立委工作做好；至於週三常會若通過徵召案是否會接受提名？他則說，「黨會尊重我的意見吧！」

徐志榮表示，他堅持兩個原則，第一就是不會參選，第二就是全力支持黨的候選人，他從頭到尾跟黨、鄉親和支持者從未表示過參選苗栗縣長，對於辜負黨的抬愛，以及支持者的厚愛，還有他老婆的期望，讓大家失望，他深深一鞠躬。

徐志榮說，他對現在有意願參選的前縣長劉政鴻、議長鍾東錦以及前水利會長謝福弘，他都說過自己不參選，他要當個言而有信的人，所以他不會參選，大部分得民眾也都在關心防疫，選舉是另外一回事，苗栗縣長成功不必在他，但功成一定有他，希望大家心手相連打贏年底苗栗選舉，守住藍天。

徐志榮聲明全文

苗栗是志榮的根，志榮有幸擔任三屆立委，為鄉親服務，至今勤勤懇懇，雖無大功但求努力。

日前黨內已有多位優秀同志表達參選意願，而志榮重情守信，也表達支持優秀同志出陣。團結是為了勝選，但勝選的目的為何？「是為人民服務！」所以誰在哪個位置並不重要，重要的是能夠成就苗栗，真正為鄉親、為國人謀福才是根本！

志榮謝謝選戰策略會報的抬愛，眼見今日執政黨在立法院鴨霸的表現，想想因疫情離逝的國人，志榮實在無法思考選舉的問題，將立委工作做好為要。

目前確診人數屢創新高，防疫工作最為重要，志榮身在衛環委員會，應該先以本業為主，以「 思民之苦、以民為本」為中心思想，故一切應先以防疫為重，為民請命，監督政府，對抗疫情，責無旁貸，繼續為苗栗、為國人打拚！

最後，面對近期的紛紛擾擾，造成各界擔憂，志榮深感抱歉！但面對鴨霸濫權的政府，年底這一戰，相信團結會是我們共同的名字！

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
獨／醬油罐長黴菌遭改名發霉屋　台中居酒屋歇業2周
快訊／國民黨徵召　徐志榮拒絕：我從沒說過要選苗栗縣長
LIVE／23歲飛官徐大鈞駕AT-3墜機殉職　空軍最新說明
快訊／張蘭驚爆住院！汪小菲PO文大S吃違禁藥　媽媽傳氣到送醫
快訊／夫妻溯溪遭沖散　妻落水17小時尋獲！無生命跡象
汪小菲被爆「有5個對象」婚內出軌！狗仔宣布公開證據
明起入境全用唾液篩檢！陳時中：國內染疫率8%「超過境外移入」
快訊／6縣市大雨特報！　防雷擊強陣風
快訊／柯文哲轟中央下「白痴命令」　蘇貞昌回應了
確診才剛解隔　21歲男拿刀砍死親哥哥
快訊／蘇貞昌宣布：明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場
快訊／國道1號嚴重車禍！客運追撞2車　車頭全毀
醬油瓶「黴菌爆發照」讓1.4萬人崩潰　店家124字道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳歐珀、吳玉琴快篩陽「喉嚨不舒服」　昨才在立院攻防戰

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

達克沃絲時隔1年再訪台　蘇貞昌：參議員非常力挺台灣

徐大鈞駕AT-3墜機殉職　黃捷：謝謝為台灣的付出

中央在板橋車站設兒童疫苗接種站？　侯友宜：看到記者會才知道

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌「動線不同」：合作對抗病毒

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

LIVE／空軍召開記者會　說明AT-3教練機光點消失、飛官徐大鈞殉職

LIVE／蔡英文接見美國參議員達克沃絲　談區域安全等3大議題

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

陳歐珀、吳玉琴快篩陽「喉嚨不舒服」　昨才在立院攻防戰

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

達克沃絲時隔1年再訪台　蘇貞昌：參議員非常力挺台灣

徐大鈞駕AT-3墜機殉職　黃捷：謝謝為台灣的付出

中央在板橋車站設兒童疫苗接種站？　侯友宜：看到記者會才知道

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌「動線不同」：合作對抗病毒

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

LIVE／空軍召開記者會　說明AT-3教練機光點消失、飛官徐大鈞殉職

LIVE／蔡英文接見美國參議員達克沃絲　談區域安全等3大議題

鴻海股價漲幅少　董座劉揚偉替股價抱屈、盼適當時機反應股價

汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！拿張蘭生病擋　被嗆：忍很久了

售價1195元！小米手環7快速開箱　螢幕亮度升級有感

楊冪「菜市場穿搭」登熱搜根本變走秀！　下衣失蹤火辣長腿現形

73年來首個2級颶風！「艾加沙」狂襲墨西哥南部　料將引發致命風暴

陳歐珀、吳玉琴快篩陽「喉嚨不舒服」　昨才在立院攻防戰

毛孩零食怎麼餵？ 三大重點評估吃零食不再成負擔

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　遭改名發霉屋....台中居酒屋歇業2周

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

鈴木誠也手指扭傷進傷兵名單　小熊7天9戰拉小聯盟投手補戰力

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

AT-3墜毀岡山飛官殉職　他看地圖嘆：保護民眾到最後一刻

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

朱學恒直播2小時收驚人斗內！加倍捐嗆爆側翼

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌：與篩檢站動線不同

快訊／徐大鈞駕AT-3教練機殉職　蔡英文哀慟不捨：釐清事故原因

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

陳時中：疫情發展逐漸南移、要再突破性往上可能性低

邊境何時開放？　陳時中透露1前提：6月初開會檢討觀光邊境旅遊

蔡炳坤確診6天社交APP才通知　諷：怎不早說？

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

AT-3徐大鈞殉職飛行總時數曝光　空軍通知家屬緊急趕往高雄

自由廣場設施打站挨批白癡命令　他竟稱：中央在想辦法增加北市確診數

國父遺像砸出洞　綠委：該撤下了

10年來第4起！AT-3教練機又墜毀　23歲少尉徐大鈞殉職

更多熱門

相關新聞

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

「很多孩子都走了」爭議持續延燒，國民黨立法院黨團30日集體前往刑事局自首「散布假消息」，31日再開記者會批評，指揮中心4月開始逐步宣布放寬防疫政策，但對於兒童疫苗卻是「落後部署」，現在宣傳兒童疫苗陸續到貨，凸顯政府當時沒有任何準備，就貿然開始防疫新生活。黨團總召曾銘宗更說，現在家長為了讓孩子打疫苗，要凌晨2點鐘去排隊，「非常痛心！」

國父遺像砸出洞　綠委：該撤下了

國父遺像砸出洞　綠委：該撤下了

國民黨追打「很多孩子走了」　民進黨：別把兒童當政治攻防工具

國民黨追打「很多孩子走了」　民進黨：別把兒童當政治攻防工具

西部1小時生活圈發酵　彰化高鐵旁土地交易增13倍

西部1小時生活圈發酵　彰化高鐵旁土地交易增13倍

傳民進黨強推陳時中參選　蔣萬安：「防疫做得差」不會因派誰改變

傳民進黨強推陳時中參選　蔣萬安：「防疫做得差」不會因派誰改變

關鍵字：

徐志榮苗栗國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

飛官徐大鈞正面照曝！1個月爸祝他生日：飛翔快樂

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

AT-3教練機墜毀岡山　殉職「23歲少尉徐大鈞」背景曝光

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面