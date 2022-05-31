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世衛：猴痘大流行不太可能　一些國家開始提供疫苗

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透） 

▲全球多國出現猴痘病例。（圖／路透）

文／中央社倫敦30日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）一位官員今天表示，非洲以外地區最近爆發猴痘病例，世衛不認為會導致大流行，她補充說，目前還不清楚未出現症狀的感染者是否會傳播這一疾病。

本月，除猴痘慣見的非洲地區，全球其他地區傳出300多個疑似和確診病例，主要在歐洲。這種疾病是經由密切接觸傳播，感染者會出現類似流感的症狀和獨特的皮疹。

 WHO正考慮是否應將此次爆發評估為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），就像對COVID-19和伊波拉病毒（Ebola）所做的那樣，這樣的聲明有助於加速研究和資金投入，以遏制這種疾病。

被問及這次猴痘爆發是否可能發展成為大流行時，WHO衛生緊急計劃（Health Emergencies Programme）猴痘項目負責人路易斯（Rosamund Lewis）說：「我們不曉得，但我們不這麼認為。」她補充道：「此刻，我們並不擔心全球大流行。」

與本次爆發有關的病毒株據了解曾造成一小部分感染者喪命，但到目前為止，這次出現的病例迄未傳出有人死亡。大部分病例出現在歐洲，且多與旅行無關。

科學家正在研究病例異常增加的原因，公共衛生當局懷疑有可能存在某種程度的社區傳播。一些國家已開始提供疫苗給確診病例的密切接觸者。

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