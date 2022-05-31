快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

▲新北2歲童恩恩。（圖／翻攝當事人臉書）



記者鄒鎮宇、杜冠霖／綜合報導

新北市中和一名2歲男童恩恩成為國內首例兒童重症，不幸於4月19日凌晨病逝。恩恩的父親聲淚俱下，希望可以知道為何打了近7通電話，等了81分鐘才有救護車，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市府都允諾會協助調查釐清。恩恩爸30日深夜發文，感謝陳時中部長及新北市副市長劉和然。

恩恩爸30日深夜在臉書發文感謝給予幫助、鼓勵的網友及媒體，他們夫妻兩人本對於公開跟新北市府、衛生福利部索取真相感到非常忐忑，「畢竟我們是來自於平凡的家庭，不知道在追求真相的道路上會遇到多少艱辛，是您們的鼓勵，讓我們更有信心追求真相的水落石出。」

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恩恩爸說，他30日聽到陳時中部長說可以在1年內調閱錄音存檔，讓他們夫妻倆非常感謝，「希望衛生福利部疾病管制署在接到我申請文件後，能夠讓我調閱所要求的資料，讓我們能了解當時發生的事情。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



▲新北市副市長劉和然。（圖／新北市府提供）



此外，恩恩爸也向新北市副市長劉和然致謝；他說，劉和然表示會整理好相關的資料，依照相關的規定及作法，針對他們做回應，但他希望新北市府可以承諾他們能調閱所需的完整資料，以此釐清真相。

恩恩爸表示，他相信衛福部及新北市府跟6月1日應該可以收到他們寄發的公開資料申請文件，「並可以依照政府資訊公開法的規定提供我們所需要調閱的資料，內容含蓋通話紀錄以及通話錄音」。

據悉，恩恩爸表示，他們跟相關單位的通聯記錄還原後，真相就會水落石出，要是加上內部的橫向聯繫有做什麼處置，就可以知道為何要讓他們等上81分鐘，如果能把我們夫妻跟相關單位的通聯紀錄原汁原味的還原出來，真相就很明白了，「這是我們要知道的真相。」

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