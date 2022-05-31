　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

▲▼快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中。（圖／翻攝當事人臉書）

▲新北2歲童恩恩。（圖／翻攝當事人臉書）

記者鄒鎮宇、杜冠霖／綜合報導

新北市中和一名2歲男童恩恩成為國內首例兒童重症，不幸於4月19日凌晨病逝。恩恩的父親聲淚俱下，希望可以知道為何打了近7通電話，等了81分鐘才有救護車，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市府都允諾會協助調查釐清。恩恩爸30日深夜發文，感謝陳時中部長及新北市副市長劉和然。

恩恩爸30日深夜在臉書發文感謝給予幫助、鼓勵的網友及媒體，他們夫妻兩人本對於公開跟新北市府、衛生福利部索取真相感到非常忐忑，「畢竟我們是來自於平凡的家庭，不知道在追求真相的道路上會遇到多少艱辛，是您們的鼓勵，讓我們更有信心追求真相的水落石出。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

恩恩爸說，他30日聽到陳時中部長說可以在1年內調閱錄音存檔，讓他們夫妻倆非常感謝，「希望衛生福利部疾病管制署在接到我申請文件後，能夠讓我調閱所要求的資料，讓我們能了解當時發生的事情。」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼新北市長侯友宜、副市長劉和然召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

▲新北市副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

此外，恩恩爸也向新北市副市長劉和然致謝；他說，劉和然表示會整理好相關的資料，依照相關的規定及作法，針對他們做回應，但他希望新北市府可以承諾他們能調閱所需的完整資料，以此釐清真相。

恩恩爸表示，他相信衛福部及新北市府跟6月1日應該可以收到他們寄發的公開資料申請文件，「並可以依照政府資訊公開法的規定提供我們所需要調閱的資料，內容含蓋通話紀錄以及通話錄音」。

據悉，恩恩爸表示，他們跟相關單位的通聯記錄還原後，真相就會水落石出，要是加上內部的橫向聯繫有做什麼處置，就可以知道為何要讓他們等上81分鐘，如果能把我們夫妻跟相關單位的通聯紀錄原汁原味的還原出來，真相就很明白了，「這是我們要知道的真相。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
汪小菲偷改聲明「刪掉1字」挨轟！　陸網力挺大S：體面人
S媽揭「大S吃藥真相」　哽咽批汪小菲
他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友態度劇變　他偷看LINE驚見「與學長的小秘密」崩潰：該攤牌嗎

戀愛繪本「告白餵飯」立體可動　故事神展開感動4萬人：跪著看完

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」：沒什麼好騙的

超速48公里罰單「漆黑一片」超毛！他驚：鬼才看得到　警方說明了

夏月電價每月恐破千元！台電公布換季「3種節電小撇步」

調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

台大金山分院內視鏡室全新啟用　張志豪：提升北海岸醫療水平

設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

女友態度劇變　他偷看LINE驚見「與學長的小秘密」崩潰：該攤牌嗎

戀愛繪本「告白餵飯」立體可動　故事神展開感動4萬人：跪著看完

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」：沒什麼好騙的

超速48公里罰單「漆黑一片」超毛！他驚：鬼才看得到　警方說明了

夏月電價每月恐破千元！台電公布換季「3種節電小撇步」

調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

台大金山分院內視鏡室全新啟用　張志豪：提升北海岸醫療水平

設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

女友態度劇變　他偷看LINE驚見「與學長的小秘密」崩潰：該攤牌嗎

戀愛繪本「告白餵飯」立體可動　故事神展開感動4萬人：跪著看完

塞爾提克睽違58年再與勇士爭冠　聰明哥季初批評雙J成轉折關鍵

龍象本土大戰！鄭凱文對決林子昱　援護率比一比

馬克宏證實「法國記者命喪烏克蘭」　法外長呼籲調查

荔枝熱量「高於其他水果」！醣份是芭樂2倍　專家：3種人要小心吃

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

巴特勒最後賭三分：隊友都喜歡　奮戰48分鐘還想做更多

納豆術後近況曝光「穿內褲都會跌倒」　依依生日陪復健：算很好了

《青你3》男團被倒奶事件害慘！「幾乎0活動」官方後援會宣布停更

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」

5星座下半年「人見人愛」！人際、事業運大旺

即／台南70年松仔腳燒烤將歇業　網大喊不捨

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

被柯P酸白痴　王必勝臉書回擊了

館長再挺郭彥均！直播嗆蘇揆：不能抱怨？

館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」

夏月電價每月恐破千元！台電公布「3種節電小撇步」

超速48公里罰單一片黑！他驚：鬼才看得到

明天雨最多！鋒面逼近午後雨最猛

他全家確診轟台大醫　創世神抓疑點出手制裁

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

更多熱門

相關新聞

被柯P酸白痴　王必勝臉書回擊了

被柯P酸白痴　王必勝臉書回擊了

指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，台北市地點在自由廣場，此舉被台北市長柯文哲抨擊「這是很白痴的命令」，副市長黃珊珊也直言，自由廣場有很多快篩陽性民眾，不建議到這打疫苗。對此，醫療應變組副組長王必勝30日晚間反酸，「熟悉台北市的人都知道，自由廣場好大」。

科博館開設兒童疫苗站隨到隨打　盧秀燕：樂觀其成

科博館開設兒童疫苗站隨到隨打　盧秀燕：樂觀其成

議員曝網購毒品容易　柯允諾專案查緝

議員曝網購毒品容易　柯允諾專案查緝

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

國門快開！可跟團出國時間曝光

國門快開！可跟團出國時間曝光

關鍵字：

武漢肺炎發燒新型冠狀病毒新冠肺炎COVID-19新冠病毒疫苗

讀者迴響

熱門新聞

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」

鹹酥雞攤「最吸油食材」Top4！她推喝這1杯增代謝

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

5星座下半年「人見人愛」！人際、事業運大旺

34歲蔡允潔交往半年閃婚！凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

更多

最夯影音

更多
中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面