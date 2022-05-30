河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

▲河南省宣布核酸檢測費用由各級政府承擔。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

河南省政府28日宣布，常態化核酸檢測所需費用由各級政府負擔。有別於部分城市率先宣布實施「核酸生活圈」，將核酸檢測成為民眾生活日常，河南是大陸首個在全省範圍實施「48小時核酸」的省份。河南全省居民及其他在豫人員21日起，原則上每48小時應完成至少一次核酸採樣，未完成的將彈窗或賦黃碼。

▲常態性核酸檢測是大陸清零政策下提前篩查出無症狀者的重要手段。（圖／CFP）

《中國新聞周刊》報導，河南全省常住人口近1億人。外界估算，僅常態化核酸檢測一項，河南省每年將耗資不少於600億元人民幣（約2580億元新台幣）。此前，這筆巨額費用到底由誰來支付，成為輿論關注的焦點。儘管大陸國家醫保局稱，常態化核酸檢測費用將由各地政府承擔，但輿論至及仍爭論不休。

數據顯示，自2022年4月起，4月以來，包括深圳、無錫、福州、蘇州、南昌、杭州、寧波等超16個城市先後宣布進行常態化核酸檢測，檢測頻率從48小時一次到每週一次不等，逐漸將「核酸生活圈」落實在民眾日常中。

就大陸實行的「清零政策」而言，常態實施核酸檢測旨在早期篩查出Omicron病毒更易出現的無症狀感染者，可以提早防止疫情擴散蔓延，進而避免出現大範圍疫情及可能導致的封城政策。

不過，即便是大陸中央持續對核酸檢測費用提出降價標準，但大規模核酸檢測仍要價不菲，對地方財政支出也會造成低硬的壓力，這也讓如何負擔費用的話題持續在陸網熱議。