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6月防疫措施一次看！9個情況免戴口罩　「打3劑才能進」場所曝光

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中擔憂，以過去連假經驗看來，若人潮流動多，疫情易添變數。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮官陳時中昨（30）日指出，本土疫情進入高原期，接下來是端午連假，按過去經驗看來，若人潮流動較多容易出現疫情，醫療量能負擔太重。並同步宣布現行戴口罩等防疫措施維持至6/30，另鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」。《東森新媒體ETtoday》統整6月防疫措施，於9種情況下可免戴口罩，但有3大活動規定須打滿3劑才能參加。

▲▼5/30現行防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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▲現行防疫措施將延續至6/30。（圖／指揮中心提供）

相關防疫措施如下：

外出全程戴口罩！除這9情境得免戴

（一）唱歌時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。
2.室內外拍攝個人/團體照。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。
7.於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

賣場、超市開放試吃！雙鐵車廂內可飲食

（一）營業場所及公共場域（含交通運輸）：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

（二）賣場、超市、市場：依營業場所／公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

（三）高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於上午10時38分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲參與宗教活動必須打滿3劑疫苗。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

宴客不可逐桌敬酒！3大活動要打滿3劑

（一）餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

（二）屬於會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，經評估具有較高傳播風險者，於4/22起要求符合接種年齡之參與者皆須完成COVID-19疫苗追加劑（第3劑）接種，例如

1.宗教活動：遶境、進香團參加成員
2.團體旅遊：由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊。
3.其他場所：八大行業（4/1起已實施）

沒打滿3劑進健身房　運動全程戴口罩

體育署蒐整各方意見，旋即邀集業者代表召開會議研商，經與中央流行疫情指揮中心討論研議後，增列「健身房參加者須完成第3劑COVID-19疫苗接種始得進入」之配套措施。

1.顧客進入健身房應提供至少接種3劑疫苗證明，運動時無須佩戴口罩；如尚未完成接種3劑疫苗者，運動時應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。

2.健身房業者應訂定管控機制，落實查驗顧客進入健身房之3劑疫苗施打證明；如屬未完成3劑疫苗施打之人員，確保其運動時應全程佩戴口罩。

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關鍵字：

防疫措施指揮中心口罩疫苗本土疫情新冠肺炎

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