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在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」：你是我的光　結局曝

記者陳俊宏／綜合報導

「即使我要自己幫我手指戴上戒指，我也不會讓他跑走！」搬來台灣的英國人妻Nicola分享在上海很黑暗的那段生活，以及如何追到台灣老公的故事，「我真的很愛你，我也要每一輩子都嫁給你！」現在兩人育有一名可愛男寶寶，生活十分甜蜜幸福。

Nicola接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自英國薩頓因阿什菲爾德，從小沒想過要去國外生活，以為會在老家碰個某個人就嫁了；她住家裡直到19歲，然後搬去其他地方念大學，她猜也是這時開始，對家鄉外的生活感到興趣。

Nicola回憶，當時在職涯展找到一份可以去中國教英文的工作，前兩年在上海還不錯，覺得經驗很棒，但朋友陸續離開，讓她開始很想家；有一天住在她樓下的一對年長中國夫妻，弄破她的水管還怪她，要她搬走，「我已經受不了，打算回英國。」

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Nicola和台灣老公育有一名可愛男寶寶。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「就在這時我碰到了他，我的人生方向完全改變，他變成我黑暗生活裡的那一道光。」Nicola說，那時我在上海已經完全不快樂了，「用交友軟體遇到這位讓我神魂顛倒的台灣男生，他那風度翩翩又迷人的帥勁，我當下就知道絕對不會讓他走。」

Nicola表示，和男友交往817天後，疫情來攪局，於是她回到倫敦大學學院完成碩士學位，男友想回台灣去開他的新創公司，兩人只好分開，「雖然我知道我們未來總有一天會團聚，但分開時，我沒有一天不想他。」

Nicola說，「所以我告訴自己，等我一畢業我一定要馬上去追他，即使我要自己幫我手指戴上戒指，我也不會讓他跑走」；4個月前，他們在台灣生下第一個寶貝兒子，也愛上台灣的生活，台灣的醫療照護完美無瑕，能在這個美麗國家扶養兒子感到很興奮。

Nicola也感性告白，「親愛的老公 ，非常謝謝你讓我成為我們兒子的媽媽，搬來台灣是我人生做好的決定，我也會在你黑暗的時候變成你的光，我真的很愛你，我也要每一輩子都嫁給你。」

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