封城兩個月　上海：6月1日恢復住宅小區出入及車輛通行

▲上海疫情降溫，限制措施陸續放寬。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城已超過兩個月，隨著疫情持續降溫，官方5月30日下午宣布，從6月1日起，上海全市住宅小區恢復出入、公共交通恢復運營，機動車也恢復通行。

上海市官方30日發出《關於6月1日起全市住宅小區恢復出入公共交通恢復運營機動車恢復通行的通告》，稱疫情已得到有效控制，形勢持續向好，根據「持續鞏固疫情防控成果有序恢復正常生產生活秩序」的總體安排，從6月1日零時起有序恢復住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行。

該份通告主要有三項重點，第一項是「住宅小區恢復出入」，除中高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入。

第二項是「公共交通恢復運營」，市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。

第三項是「機動車恢復通行」，終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢復正常運行；除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。對駕駛機動車出入市域道口的，按現有規定執行。

上海市官方強調，希望廣大市民繼續做好個人防護，牢記「三件套」「五還要」，規範佩戴口罩，保持社交距離，不聚集、不紮堆，加強自我健康監測，出現不適及時就醫；同時，主動接種新冠病毒疫苗，自覺遵守核酸檢測、掃場所碼等各項防疫規定，合力築牢疫情防控的堅固屏障。

根據上海市衛健委通報，5月29日上海新增本土新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者61例，其中2例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，3例確診病例和61例無症狀感染者在隔離管控中發現。