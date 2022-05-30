　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

封城兩個月　上海：6月1日恢復住宅小區出入及車輛通行

▲▼上海。（圖／路透社）

▲上海疫情降溫，限制措施陸續放寬。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城已超過兩個月，隨著疫情持續降溫，官方5月30日下午宣布，從6月1日起，上海全市住宅小區恢復出入、公共交通恢復運營，機動車也恢復通行。

上海市官方30日發出《關於6月1日起全市住宅小區恢復出入公共交通恢復運營機動車恢復通行的通告》，稱疫情已得到有效控制，形勢持續向好，根據「持續鞏固疫情防控成果有序恢復正常生產生活秩序」的總體安排，從6月1日零時起有序恢復住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行。

該份通告主要有三項重點，第一項是「住宅小區恢復出入」，除中高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入。

▲▼上海。（圖／路透社）

第二項是「公共交通恢復運營」，市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。

第三項是「機動車恢復通行」，終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢復正常運行；除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。對駕駛機動車出入市域道口的，按現有規定執行。

上海市官方強調，希望廣大市民繼續做好個人防護，牢記「三件套」「五還要」，規範佩戴口罩，保持社交距離，不聚集、不紮堆，加強自我健康監測，出現不適及時就醫；同時，主動接種新冠病毒疫苗，自覺遵守核酸檢測、掃場所碼等各項防疫規定，合力築牢疫情防控的堅固屏障。

根據上海市衛健委通報，5月29日上海新增本土新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者61例，其中2例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，3例確診病例和61例無症狀感染者在隔離管控中發現。

▲▼上海。（圖／路透社）

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
鹹酥雞攤「最吸油食材」Top4！　她推喝這1杯增代謝
基隆34年麥當勞熄燈　內幕曝光
獨／保一警學弟踹斷學長腿　富家公子背景曝
唾液快篩又來了！7-11、康是美全台6400門市開賣時間曝
曾寶儀退燒才轉陽！　「痛到直不起身」3招治喉痛
天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分
確診隔天狂吐血　她打過3劑疫苗住進加護病房
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

封城兩個月　上海：6月1日恢復住宅小區出入及車輛通行

8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

習近平會見李家超：中央對你充分肯定，也充分信任

柬埔寨重申「台灣是中國的一個省」　陸外交部：高度贊賞

解放軍殲16與俄戰機「中俄首同框」　陸專家：下次可能是殲20

李家超赴京接受任命　李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命　另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

封城兩個月　上海：6月1日恢復住宅小區出入及車輛通行

8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

習近平會見李家超：中央對你充分肯定，也充分信任

柬埔寨重申「台灣是中國的一個省」　陸外交部：高度贊賞

解放軍殲16與俄戰機「中俄首同框」　陸專家：下次可能是殲20

李家超赴京接受任命　李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命　另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

永昕董事改選　泰福創辦人趙宇天出任獨董、助團隊拚CDMO市場

拜登：習近平斷言「民主無以為繼」　21世紀專制將主宰世界

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

俄軍進逼北頓內茨克市中心　6成受損建築戰後只能拆了

鹹酥雞攤「最吸油食材」Top4！蔬菜是魔王　她推喝這1杯增代謝

男星驚見存款見底「只剩33元」　曝月光族心聲：很淒慘

金秀賢點名台北101入腕錶設計　最想戴新錶遊羅馬競技場

營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因！6招飲食秘訣助改善

桃園議員曝新社區未點交建商就神隱！　要求市府重視

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

大陸熱門新聞

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

女神開願望清單「實現就嫁給你」　他貸132萬半年慘被甩

女鞋宣傳照遭批影射女性陰部！　網正反激戰

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入 民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

神秘富二代2.2億買股內線交易　辯：全憑感覺進場

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

小學課本畫風詭異　陸教育部責令全部重畫

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元 線上首批4萬個1小時內賣光

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

給媽媽買「罌粟籽」麵包

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命 另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

更多熱門

相關新聞

廣達上海廠復產ing　郭明錤曝：蘋果、特斯拉、伺服器產能恢復50%

廣達上海廠復產ing　郭明錤曝：蘋果、特斯拉、伺服器產能恢復50%

上海持續推動復工復產，各大企業生產動能逐漸回溫，對此，天風國際證券分析師郭明錤今（30）日凌晨於推特發文透露，廣達在上海的工廠正在恢復生產。與封鎖前的正常水平相比，三大產品線（蘋果、特斯拉和伺服器）的產能已恢復 50%。

首例Omicron變異株BA.5曾输入滬

首例Omicron變異株BA.5曾输入滬

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入 民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入 民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

神秘富二代2.2億買股內線交易　辯：全憑感覺進場

神秘富二代2.2億買股內線交易　辯：全憑感覺進場

關鍵字：

上海封城半封城復工復產解封

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

即／夫妻確診居隔！爭吵竟持刀互砍　妻倒血泊慘死

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

鄭欣宜「今天35歲了」正式繼承亡母2.3億遺產

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

今增109死！　本土+60042

汪小菲澄清「交纏女子照」駁婚內出軌

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面