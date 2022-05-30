上海白蟻大爆發密集恐懼慎入　民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

記者魏有德／綜合報導

上海經過兩個月的封控措施，隨著疫情趨緩，社會也開始恢復原先的日常生活，不過，民眾準備迎接復工復產前，卻先迎來白蟻大爆發的情況。不僅街頭出現漫天飛行的白蟻群，爬滿路燈、路樹的恐怖景象也隨處可見，連藝人劉畊宏在上海自宅直播健身操時，也要不停地拍打身上的白蟻，可見白蟻肆虐的情況相當嚴重。

▲上海白蟻肆虐。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，不少上海市民反映白蟻來襲，相關話題也衝上了微博熱搜。不少上海網友也表示，家裡，辦公室裡都被白蟻攻佔！晚上一開燈，白蟻便衝著燈光蜂擁而至，肆無忌憚！

從民眾拍攝的影片可以發現，行道樹的樹幹上爬滿的白蟻，昏暗的路燈下也可見到整群的白蟻在光源下飛，還有白蟻無懼紗窗的組閣，硬是鑽著縫隙闖進民眾家裡，讓民眾不堪其擾。

上海物業服務熱線工作人員表示，每年5至6月都會接到市民對於白蟻的投訴，「某一天反映白蟻問題的電話會突然爆發，今天就是這樣的情況，今天（29日）晚上關於反映白蟻問題的電話沒有停過。」

業內專家指出，雨後濕度較大，上海近兩日的溫度和濕度正好適合家白蟻出飛，「目前處於白蟻集中出飛和繁殖高峰期，白蟻多點屬於正常現象，市民並不必過多緊張。」

上海官方也曾提醒民眾，居民如發現白蟻從屋外飛入室內，應立即關好門窗，用盛水的盆放在燈下，使白蟻跌入水中淹死。如白蟻是從家中飛出或無法判斷白蟻來源，應及時聯繫白蟻防治企業，讓專業技術人員上門處理，同時，要妥善保護好蟻害現場，不要盲目自行消殺，擴大危害範圍。