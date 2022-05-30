陸中疾控披露：首例Omicron變異株BA.5曾输入上海

▲日前，Omicron變異株BA.5確診者入境上海，成為大陸首例。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

上海「封城」兩個多月，明天6月1日即將全面恢復經濟生產和民生活動。但近期有報告指出，大陸出現首例境外輸入Omicron變異株BA.5案例，該患者在大陸和烏干達分別接種4劑抗新冠肺炎疫苗，入境上海後確診經過治療後已經康復。成為是大陸報告的首例BA.5境外輸入感染者。

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》28日在線發文報告大陸首例境外輸入奧密克戎變異株BA.5感染者的具體情況。《報告》指出，BA.4和BA.5近幾週在南非的流行率增加，並在3個月內傳播到另外19個國家；BA.5導致一些國家的病例數上升，如葡萄牙，南非也報告自4月底以來住院人數有適度增加。

根據大陸中疾控披露，BA.5序列於2022年3月15日首次上傳至全球流感共享數據庫，該序列來自於2月25日在南非采集的一名患者的鼻咽拭子。輸入上海病例情況於4月25日從烏幹達（KL535航班）出發，4月26日在阿姆斯特丹轉機，4月27日從韓國首爾轉機（KL535航班）。

▲全球首支Omicron滅活疫苗在杭州進行首第一劑接種臨床實驗。（圖／翻攝北京日報）

該患者已在大陸和烏幹達分別接種了4劑國藥疫苗（北京生物制品研究所有限公司）。確診後，他被轉送至上海市公共衛生臨床中心接受治療已痊癒。5月12日出院。病毒基因測序結果顯示，該患者感染Omicron變異株BA.5，成為大陸報告的首例BA.5境外輸入感染者。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁提醒，「BA.4和BA.5與BA.2相比，其棘突蛋白有3個氨基酸發生突變，所以世衛組織也表示要對其多加觀察。」整體來說，目前大陸報告的新亞型或亞亞型都屬於病毒的漂變，對原來的毒株的影響總體是比較輕微的，大家無需太過擔心。

金冬雁表示，「只要變異毒株沒發生大的變化，我們就無須太過擔心。」這些細小的漂變，一般來說最大的作用是幫助流調人員和疾控專家更好地開展工作，並不會對我們的防疫政策以及疫苗效果產生實質性的影響。