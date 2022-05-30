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上海「神秘富二代」砸2.2億買股內線交易　辯：全憑感覺進場

▲▼上海「神秘富二代」秦奮砸2.2億買股內線交易。（圖／翻攝微博）

▲秦氏父子因內線交易遭中國大陸證監會罰款。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸證監會29日一份行政處罰決定書顯示，秦嗣新與秦奮在一起併購案曝光之前，搶先大手筆砸5000萬人民幣（約新台幣2.19億元）買入鑫茂科技大量股份，被認定是違法行為，因此對兩人處以60萬人民幣（約新台幣263萬元）罰款。秦奮對此辯稱，會買鑫茂科技完全是憑感覺。

綜合陸媒報導，秦嗣新為香港居民，目前住在香港，人稱「神秘富二代」的秦奮則居住在上海。行政處罰決定書顯示，秦氏父子兩人在2016年上市公司天津鑫茂科技股份有限公司準備併購微創網絡前一刻，砸下5017.89萬元人民幣（約新台幣2.192億元）買入鑫茂科技678.15萬股。

被認定為內幕交易的幾個重要因素，是秦嗣新與鑫茂科技徐姓實際控制人認識超過20年，在併購基金成立幾天前，雙方在2017年2月底3月初碰面，了解鑫茂科技運作狀況後，秦便向徐提供大額借款。

▲▼上海「神秘富二代」秦奮砸2.2億買股內線交易。（圖／翻攝微博）

▲聲稱對股市毫無興趣的秦奮，辯買鑫茂科技只是感覺對了。（圖／翻攝微博）

就在同年3月2日併購基金成立的前一天，秦奮的三方存管帳戶收到來自父親安排匯入的8000萬元人民幣（約新台幣3.5億元），同日其中5000萬元人民幣又從秦奮三方存管銀行帳戶匯入秦奮證券帳戶，買入鑫茂科技。

中國大陸證監會查明該筆交易「毫無獲利」，而根據當事人違法行為事實、性質、情節與社會危害程度，依法判定對兩人處以60萬元人民幣的罰款。

對此，秦奮辯稱自己對資本市場沒有興趣，只是隨意用軟體看了一下鑫茂科技這支股票，也不做研究就「像買彩票（台：彩券）一樣買了，憑感覺決策。」

事實上該筆併購交易還涉及多名知情人士，因此除秦氏兩父子外，還有多人因此遭罰。

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富二代上海內線交易秦嗣新秦奮鑫茂科技

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