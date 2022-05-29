車上強吻指侵泥醉女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

▲台北林姓老闆趁送泥醉女員工回家，在UBER上指侵得逞，被法院判刑3年6月。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一林姓老闆在周末參加員工聚餐，見女員工小璇(化名)喝得爛醉，藉共同乘坐UBER護送她回家時，在車上強行摸胸、指侵得逞，下車後見小璇不勝酒力蹲在地上，還不耐煩要她快打電話叫老公過來接人。小璇酒醒後報警，經士林地院審理，依犯乘機性交罪，處徒刑3年6月，林男不服再上訴，被台灣高等法院駁回。

林男為一韓國食品進口商，平時與員工小璇相處融洽。判決書指出，小璇於前年9月11日晚間參加員工聚餐，喝了至少8杯啤酒及2杯韓國燒啤，聚餐到一半就醉倒在桌上，被其他人扛上UBER。林男見小璇意識不清，藉口2人住的近，一起上車要護送她回家。

小璇指控，林男在車上趁她因酒醉側躺在他大腿上，把狼爪伸進她衣服內摸胸，接著以手指性侵得逞，小璇雖有意識，但因酒醉無力反抗，林男又強吻她嘴唇，並抓她手觸摸他的下體，遭她推開，過了一陣子，林男說「快到家囉，趕快起床喔」，又再次摸胸、指侵得逞。

等車開到小璇住處社區門口，小璇下車後，因無法站立蹲在路邊，林男不耐煩的要她快打電話叫老公下來接。直到老公揹著小璇回家，小璇才跟老公說：「他是變態，他有碰我」，但因當下實在太醉，到隔天醒來才向老公詳述過程，又因實在太難過，也打電話跟哥哥和女同事哭訴此事，並提出辭呈。

全案審理時，林男坦承有猥褻，但沒有親吻、指侵小璇。林男律師也表示，小璇當時酒醉，將想像或夢境誤認為事實的可能性極高，且小璇下體並未採檢出DNA，UBER司機也未證述2人有異狀。

不過新北地院經查，雖然小璇因事發3日後才去醫院驗傷，採驗前曾沖洗身體，所以並無驗出DNA，不過小璇證詞與其他相關人證一致，且事後小璇傳LINE質問林男「為何要這樣對我」，林男回「我也是半夢半醒，真的很抱歉...我也是，喝醉了，抱歉」不僅沒有否認，反而乞求原諒。

法官考量林男犯後僅坦承伸手撫摸胸部，矢口否認對小璇有性交行為，也未和小璇達成和解，審酌林男年薪約百萬，離婚有一子等情狀，依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6月，林男不滿判決，上訴到台灣高等法院被駁回，全案還可上訴。