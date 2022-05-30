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麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會　1.5小時圓夢金額曝光

▲香港一間麥當勞為「26歲小朋友」舉辦慶生會，引起網友熱議。（圖／翻攝臉書好圖笑到喊）

▲香港一間麥當勞為「26歲小朋友」舉辦慶生會，引起網友熱議。（圖／翻攝臉書好圖笑到喊）

記者魏有德／綜合報導

只要有童心，「返老還童」不是夢！網上瘋傳相片，可見1間麥當勞餐廳的部份位置被圍封作佈置，準備為1名「26歲小朋友」舉行生日會。相片上傳後引來熱議，不少網友認為長大後仍能相約親朋好友慶祝生日實屬難得，「26歲仲搵到一班朋友去麥當勞開生日會一齊癲，其實好值得開心」（26歲還找到一班朋友去麥當勞開生日會一起玩，其實好值得開心）。

亦有人「錯重點」，認為相中麥當勞仍然維持懷舊裝修更值得關注。要在麥當勞舉行生日會，原來成本只需280港元（約新台幣1041.6元，下同）起，更可玩足1.5小時。

從網上流傳的相片可見，1間麥當勞餐廳的部份座位被圍封起來，外面放有告示牌，表示該範圍將被用作舉行「MACTONIGHT PARTY」。牌上資料指，舉辦派對的是1名柯姓小朋友，當晚活動為他的「26歲生日會」。

相片曝光後引來熱議，有網友認為「26歲小朋友」或是出於手誤，估計職員忘了刪去「小朋友」一字，「呢個BB（Baby）都312個月大啦」；但也有人認為該表達方式沒有問題，「有咩問題？自己過得開心又冇影響其他人」、「平平哋成班人聚下幾好玩」（便宜，整班人聚一聚挺好玩的）。

另有網友認為，壽星長大後仍能辦生日會，與親朋好友一同慶祝其實非常難得，「唔講有無打錯年齡！26歲仲搵到一班朋友去麥當勞開生日會一齊癲，其實好值得開心」、「好多人大咗都會去麥當勞開生日會，實現童年夢想又得，重拾童真又得，單純一大班朋友開心下又得！又無年齡限制嘅」。也有人「錯重點」，指出現時仍維持相中懷舊裝修的麥當勞分店已「買少見少」，估計相片屬舊相或是並非本港的分店，「我覺得重點係舊式麥當勞」、「無咗幅壁畫唔成事」（没有了那幅壁畫不成事）。

根據麥當勞網頁資料，有意舉辦生日會的客戶只需繳付280元的生日會服務費及食品費用，即可玩足1.5小時，更有專人主持生日會。相關服務費包括專人主持生日會及生日之星禮物1份、嘉賓禮物9份、遊戲禮物、紙碟及膠叉等。如出席生日會之嘉賓人數超出10位，此後的每位出席者須另繳付港幣28元（約新台幣103.6元）作為額外的生日會服務費，每位出席的嘉賓將同樣獲得嘉賓禮品，惟該28元並不包括食品及飲品費。

問：麥當勞生日會最低收費是多少？
答： 根據麥當勞網頁資料，有意舉辦生日會的客戶只需繳付280元的生日會服務費及食品費用。

問：麥當勞生日會主角有沒有年齡限制？
答：麥當勞網頁並無列出舉辦生日會的客戶年齡限制，更會安排專人主持生日會及送出禮物。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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