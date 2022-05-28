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Omicron變異株「BA.2.12.1」疑殺入香港社區！今增本土270例

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港今天新增270例新冠確診。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港今（28）日新增270例，此外已經接連發現Omicron新變種BA.2.12.1的感染者。對此，衛生官員表示，因為多例個案未能找到流行病學關係，預計BA.2.12.1已經透過隱形病例進入社區。

據《明報》報導，目前，香港已發現兩處群聚傳播BA.2.12.1。繼太古城麥當勞爆發後，衛生防護中心昨日證實灣仔也出現群聚，涉4名前日公布患者，其中2人在灣仔工作，病毒基因與麥當勞群聚一致，但源頭不明，當中1人是會展清潔工，該會展其後再發現1名洗碗工染疫。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，雖然世衛公布BA.2.12.1傳播力較其他Omicron變異病毒株強，但與現在流行的BA.2.2病毒株相似，不少市民曾在第5波疫情受感染，身體產生一定抵抗力，足以預防重症或死亡，暫時也未有足夠數據證明會有二次感染風險。

香港會展正舉行巴塞爾藝術展及拍賣會等，會展管理公司稱，2名染疫員工均沒接觸參展或活動人士，其工作範圍不包括會展公眾餐廳，2人各有1名緊密接觸同事，相關員工正休假，核酸檢測呈陰性。該公司稱，已全面消毒員工飯堂、更衣室等，員工飯堂設隔板以確保每人一格，每節用餐時段後有消毒。

累計有12人的麥當勞群聚昨無新增個案，而群聚內的33個月大男嬰證實感染BA 2.12.1。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，隨著社交距離措施放寬，「低發病地區」因群體免疫力較低，出現群體爆發的風險亦較大。他建議，灣仔及中西區居民盡量避免在繁忙時間前往人多擠迫地方。

梁子超還表示，近日不少個案快測出現「同日陰轉陽」，加上變種病毒傳播較快，一旦學校爆發，過於依賴快篩或會「走漏個案」。他稱，按現時做法同班學生快測陽性後，需再抽取樣本化驗是否屬變種病毒，花費額外時間，建議收緊檢測安排，為相關人士做核酸檢測。

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香港BA.2.12.1

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