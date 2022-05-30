機車「兩段式左轉」部分路段有望取消！交長下令：量多應設專用道

▲交通部表示，機車、老人、酒駕是交通安全三大隱憂。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

日前擁有百萬訂閱的網紅Cheap槓上台北市交通局，控訴北市交通局歧視機車族，質疑機車族路權不被尊重。交通部長王國材今日表示，針對機車「兩段式左轉」確實有些問題，近日正與各縣市政府討論，若部分路段機車數量夠大，可改設專用道讓機車左轉使用，避免車流交織的危險。

交通部今日召開1-3月道路交通事故統計記者會，王國材表示，傳統交通安全隱憂就是機車、老人、酒駕，其中針對機車族的「兩段式左轉」規定也有一些問題，可能反而產生車流交織，或是待轉區位置設置不當。

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▲交長表示，部分左轉機車數量較多的路段應取消兩段式左轉，並設置專用道。（圖／記者李毓康攝）

王國材表示，最近正與各縣市政府討論，若該路段左轉機車數量夠多，應鼓勵設置專用道讓機車左轉通過，尊重機車路權，他表示，傳統上是要機車用不方便的方式避免相撞，但每個地點適合的方式不同，應因地制宜，除非是左轉機車量少、地點安全無虞，就可持續使用兩段式左轉的規定。

根據統計，111年1-3月發生道路交通事故93,044件，造成746人死亡、123,487人受傷，進一步分析，機車事故死亡人數460人，較110年同期增加12人(+2.7%)，高齡者死亡人數304人較110年同期增加26人(+9.4%)，酒駕事故死亡73人減少6人(-7.6%)。另外區間測速目前恢復43處，5月底前45處將全數恢復。