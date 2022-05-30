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獨／天選之人影片曝！電線鎖喉又躲過機車爆頭　女騎士連閃2死神　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區馬卡道路與美術館路的十字路口發生一起車禍，載有怪手的大車，經過這個路段的時候，怪手勾到了電線以及紅綠燈桿，後方一部休旅車經過時，再把整個紅綠燈桿扯斷，造成紅綠燈桿倒塌，不過就在這起車禍之後，一名女騎士經過時，被燈桿垂落的電線勾住脖子，連人帶車整個180度大翻轉摔倒，《東森新媒體ETtoday》也獨家曝光這起意外的現場畫面。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅綠燈被扯斷，電線險成血滴子，一名女騎士被勾到脖子摔傷畫面曝光 。（獨家授權圖／記者吳奕靖翻攝）

▲紅綠燈被扯斷，電線險成血滴子，一名女騎士被勾到脖子摔傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲紅綠燈被扯斷，電線險成血滴子，一名女騎士被勾到脖子摔傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，這起車禍發生在30日下午兩點四十五分左右，一部大車載怪手要來輕軌施工，但是意外扯斷了電線以及電線桿，後方的一部休旅車經過時，再把「災害」擴大，整個紅綠燈桿扯下，而一名19歲的女騎士在15分鐘之後經過時，被扯下的電線勾住脖子，導致摔車，機車更在翻了一圈往後落地，幸好倒地的女騎士在千釣一髮的瞬間，剛好挺腰坐在地上，否則機車恐將壓爆她的上半身，

救護車獲報趕抵現場後，幸運未受到嚴重傷害的女騎士雖然背部疼痛，第一時間拒絕送醫，隨後她在家屬的陪同下自行就醫，僅有左手扭傷。

▲紅綠燈被扯斷，電線險成血滴子，一名女騎士被勾到脖子摔傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲紅綠燈被扯斷，電線險成血滴子，一名女騎士被勾到脖子摔傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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