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高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！6／5前都有得選　今晚8點搶預約

▲高雄市開放兒童BNT疫苗預約。（圖／高雄市政府）

▲高雄市開放兒童BNT疫苗預約。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

兒童染疫出現中重症及死亡病例，不少家長希望讓小孩及早獲得保護利，清早就到診所排隊，各縣市也出現搶打潮。高雄市政府30日宣布，再加開「5-11歲兒童疫苗特別門診」，今(30日)晚8點開放預約。

陳其邁表示，5-11歲小朋友的疫苗接種特診，從今晚8點開放預約，從6月1日至5日都有。今天校園施打5-11歲兒童疫苗，但社區接種站也同步啟動，給不方便到校或其他原因的小朋友放便，但原則上鼓勵大家在校施打，小朋友對環境比較熟悉，也感到比較自在，交給老師、醫療團隊就好。

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陳其邁指出，民政局和教育局很貼心，準備讓小朋友放鬆的措施，市府準備高雄熊、高通通、壽山動物園動物人偶及小丑發造型氣球，讓小朋友接種時更放鬆安心。

陳其邁也呼籲，6-11莫德納兒童疫苗效力好、安全，不要再挑疫苗、儘快施打，持健保卡、接種意願書到高雄301家合約醫療院所，隨到隨打。

▲高雄市開放兒童BNT疫苗預約。（圖／高雄市政府）

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