高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！6／5前都有得選　今晚8點搶預約

▲高雄市開放兒童BNT疫苗預約。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

兒童染疫出現中重症及死亡病例，不少家長希望讓小孩及早獲得保護利，清早就到診所排隊，各縣市也出現搶打潮。高雄市政府30日宣布，再加開「5-11歲兒童疫苗特別門診」，今(30日)晚8點開放預約。

陳其邁表示，5-11歲小朋友的疫苗接種特診，從今晚8點開放預約，從6月1日至5日都有。今天校園施打5-11歲兒童疫苗，但社區接種站也同步啟動，給不方便到校或其他原因的小朋友放便，但原則上鼓勵大家在校施打，小朋友對環境比較熟悉，也感到比較自在，交給老師、醫療團隊就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁指出，民政局和教育局很貼心，準備讓小朋友放鬆的措施，市府準備高雄熊、高通通、壽山動物園動物人偶及小丑發造型氣球，讓小朋友接種時更放鬆安心。

陳其邁也呼籲，6-11莫德納兒童疫苗效力好、安全，不要再挑疫苗、儘快施打，持健保卡、接種意願書到高雄301家合約醫療院所，隨到隨打。

延伸閱讀

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」 12年後找到了！命運慘如8點檔

塑膠布隔離專責病房！不開冷氣患者脫到剩尿布 護理師控：太兩光

媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」 正義哥遭嗆帶風向！高醫回應了

高雄+8319「確診降1200例」 別鬆懈！衛生局：仍處高原期

端午優惠！姓名「中1字」55元爽玩樂園 防疫乖寶寶打3劑只要333