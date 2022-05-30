　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！網讚聰明

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO確診喉嚨痛吃不下食物。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

Omicron感染最常出現上呼吸道症狀，如喉嚨癢痛、咳嗽、流鼻水等，甚至有不少網友形容「喉嚨痛像被刀割」，一名網友便分享賣場1樣神物，陪她度過確診的日子，只要準備一個碗、湯匙以及熱水就可以簡單完成，吃完後也會有飽足感，不用擔心會肚子餓。貼文曝光後，引起許多網友討論，「原來還有這一招呀！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，確診之後喉嚨痛到吃不下東西，她因此靈機一動，拿起一包洋芋片，倒在碗或杯子里，接著倒入熱水，用湯匙開始「搗鼓搗鼓」，江洋芋片搗成泥狀，「好吃的薯泥就完成啦」，如果擔心太油膩的話，可以用煮的，「煮好把洋芋片撈到碗裡再搗」，不過要注意，煮太久洋芋片可能會化掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多網友大讚原PO很聰明，「還有這操作」、「吃布丁起碼補充一點熱量，布丁滑順喉嚨比較不會痛」、「看起來很好吃耶，沒想到還有這種做法」、「也可以吃布丁，布丁滑順喉嚨比較不會痛」、「祝早日康復」。也有網友好奇吃起來的口感，原PO則回應，「跟一般的馬鈴薯泥差不多，只是有點鹹」。

本站曾報導《確診狂冒7症狀「能吃、不能吃食物」終極懶人包！營養師認證》，營養師李婉萍指出，喉嚨痛可以吃冰涼食物有助鎮靜消炎，能舒緩喉嚨痛症狀，也可以吃甜，但不要吃酸；另外，太熱的熱湯，容易燥熱、上火的食物也不要吃，例如堅果類及餅乾。

▼她將洋芋片搗成泥狀。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／台南70年老店「宣布歇業」　網大喊不捨
快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻任競選總幹事
確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！
他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉回應了
快訊／大雷雨轟4縣市！暴雨示警區域出爐
大S遭汪小菲爆料「用禁藥」！經紀人還原「100萬」始末
明天雨最多！鋒面逼近「1時段」雨最猛
快訊／情侶被洪水沖走！　男爬上岸報案：女友失聯
快訊／汪小菲不忍了！爆大S吃禁藥　每月花他100萬
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

課本沒寫！田調3年「牧丹社事件」展覽還原真相　重返歷史現場

快訊／大雷雨轟雙北等5縣市！暴雨示警區域出爐

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！網讚聰明

【英語多益通】你有買「防疫險」嗎？英文怎麼說

高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！6／5前都有得選　今晚8點搶預約

確診隔天狂吐血　台中38歲女打過3劑疫苗住進加護病房

他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉曝「2存法」計息方式

明天雨最多！鋒面逼近「1時段」雨最猛　大台北等3處迎豪大雨

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

課本沒寫！田調3年「牧丹社事件」展覽還原真相　重返歷史現場

快訊／大雷雨轟雙北等5縣市！暴雨示警區域出爐

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！網讚聰明

【英語多益通】你有買「防疫險」嗎？英文怎麼說

高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！6／5前都有得選　今晚8點搶預約

確診隔天狂吐血　台中38歲女打過3劑疫苗住進加護病房

他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉曝「2存法」計息方式

明天雨最多！鋒面逼近「1時段」雨最猛　大台北等3處迎豪大雨

封城兩個月　上海：6月1日起住宅小區恢復出入

外資回補金融股、晶圓雙雄！惟「這檔」站賣方　三大法人買超339億

屏東縣長初選結束展現團結　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄同台推銷芒果

退休女房仲遭騙130萬　詐團隔4天又來要100萬！20歲車手栽了

面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

「綁架孩子生命為政治利益」　顏若芳：國民黨真的很噁心

快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻擔任競選總幹事

驚悚片！女騎士遭追撞噴飛翻滾...無人機車衝數十米撞護欄

8歲女童看牙！診所醫師「3把鉗子硬拔」慘了：把恆牙當成乳牙

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

本土60042「各縣市分布曝」！

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

更多熱門

相關新聞

高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！今晚8點搶預約

高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！今晚8點搶預約

兒童染疫出現中重症及死亡病例，不少家長希望讓小孩及早獲得保護利，清早就到診所排隊，各縣市也出現搶打潮。高雄市政府30日宣布，再加開「5-11歲兒童疫苗特別門診」，今(30日)晚8點開放預約。

確診隔天狂吐血　台中38歲女進加護病房

確診隔天狂吐血　台中38歲女進加護病房

他全家確診轟台大醫　創世神抓疑點出手制裁

他全家確診轟台大醫　創世神抓疑點出手制裁

快訊／北市發第二波熊好券時間曝　黃珊珊：振興大概8、9月最適合

快訊／北市發第二波熊好券時間曝　黃珊珊：振興大概8、9月最適合

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案

關鍵字：

喉嚨痛確診新冠疫情台灣防疫洋芋片

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

鄭欣宜「今天35歲了」正式繼承亡母2.3億遺產

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面