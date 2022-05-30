確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！網讚聰明

▲原PO確診喉嚨痛吃不下食物。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

Omicron感染最常出現上呼吸道症狀，如喉嚨癢痛、咳嗽、流鼻水等，甚至有不少網友形容「喉嚨痛像被刀割」，一名網友便分享賣場1樣神物，陪她度過確診的日子，只要準備一個碗、湯匙以及熱水就可以簡單完成，吃完後也會有飽足感，不用擔心會肚子餓。貼文曝光後，引起許多網友討論，「原來還有這一招呀！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，確診之後喉嚨痛到吃不下東西，她因此靈機一動，拿起一包洋芋片，倒在碗或杯子里，接著倒入熱水，用湯匙開始「搗鼓搗鼓」，江洋芋片搗成泥狀，「好吃的薯泥就完成啦」，如果擔心太油膩的話，可以用煮的，「煮好把洋芋片撈到碗裡再搗」，不過要注意，煮太久洋芋片可能會化掉。

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貼文一出，許多網友大讚原PO很聰明，「還有這操作」、「吃布丁起碼補充一點熱量，布丁滑順喉嚨比較不會痛」、「看起來很好吃耶，沒想到還有這種做法」、「也可以吃布丁，布丁滑順喉嚨比較不會痛」、「祝早日康復」。也有網友好奇吃起來的口感，原PO則回應，「跟一般的馬鈴薯泥差不多，只是有點鹹」。

本站曾報導《確診狂冒7症狀「能吃、不能吃食物」終極懶人包！營養師認證》，營養師李婉萍指出，喉嚨痛可以吃冰涼食物有助鎮靜消炎，能舒緩喉嚨痛症狀，也可以吃甜，但不要吃酸；另外，太熱的熱湯，容易燥熱、上火的食物也不要吃，例如堅果類及餅乾。

▼她將洋芋片搗成泥狀。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）