女乘客等捷運「閉目念經」被盯上　睜眼一看手提袋不見了

記者張君豪／台北報導

▲捷運警察在5月初連續逮捕兩名在捷運站內下手偷東西的嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

台北捷運日前發生2件竊盜案件，捷運警察隊接獲報案後，本月循線逮捕竊嫌並移送法辦；捷運警察隊統計，疫情期間，每天系統旅運量仍高達140萬人次，今年1～4月份捷運系統竊盜案件發生8件，發生主因是旅客、商家疏忽，讓隨身物品、財物脫離視線，使不法之徒有機可趁。

警方調查：4月23日22時許，權姓女子在捷運大坪林站搭車，候車時坐於月台椅子上閉目唸佛經，並將隨身提袋放在身旁，路過王男發現女子專注唸經，趁機上前翻找提袋下手行竊離去，等到王女睜眼時，才發現手提袋不翼而飛。

5月3日呂姓竊嫌在捷運台北車站，見到商家無店員在場起盜心，擅自開啟櫃檯收銀機，竊走2萬多元現金後逃離。上述2案經捷警隊接獲民眾報案後，調閱相關監視器比對，5月初將2嫌查緝到案，並移送轄管分局續辦。

捷運警察隊呼籲，民眾搭捷運時，務必注意隨身攜帶之物品，並將物品保持在視線範圍內，勿因疏忽而讓歹徒有機可趁，若發現可疑之人可立即向捷運警察站務人員反映，或撥打110報案電話。

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