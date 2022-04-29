他搭小黃赴「偏僻社區」燒窗破門　偷50萬珠寶名錶再叫車離去

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局接獲報案，在伯爵街一處民宅於清明連假時遭人闖空門，偷走卡地亞鑽戒、施華洛世奇珠寶等貴重物品，共計損失約50萬元，警方發現，嫌犯先搭小黃到場，再翻牆「燒破落地窗」潛入，並將空盒、保單丟棄在民宅空地，最後還大喇喇打電話叫小黃離去。

警方調查，4月清明連假時，汐止區伯爵街一處民宅，遭1名57歲的黃姓男子入侵行竊，黃先搭乘小黃到伯爵街民宅附近，再翻牆進入民宅，點火燒毀落地窗，再從破洞中潛入行竊，最後離去時再打電話叫計程車悠閒離開。

▲黃姓男子大喇喇搭小黃犯案，得手後又打電話叫車離去。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害住戶返家後發現，清點財物時，發現擺放在內之康斯登、菲拉格慕腕表5支、卡地亞鑽戒、纪梵希、施華洛世奇珠寶首飾等物品紛紛遭竊，共計損失金額達50萬元。

警方調閱監視器鎖定嫌犯搭乘小黃從何處來，得手後逃往何處，最後鎖定黃嫌住處，並在23日前往黃姓嫌犯住處逮人，現場查扣手機以及現金4萬多元，另外還有麻布手套23副，訊後依照竊盜罪嫌將人送辦。

▲黃姓男子燒開被害住戶的落地窗，進入行竊名錶、珠寶等，共計損失50萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子向警方供稱，主要鎖定保全較為鬆散，地處偏遠的社區行竊，但對於失竊物品則辯稱，交由朋友處理，警方目前還要追查贓物下落。